ABD'den Çin'e karşı Enes Kanter'e destek: İfade özgürlüğüne değer veriyoruz

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, NBA oyuncusu Enes Kanter'in Çin'in Tibet politikalarını eleştiren video yayınlaması sonrası Çinli yayın platformunun Boston Celtics'in maçlarını iptal etmesi kararına tepki gösterdi.

Washington, Pekin'in NBA'ye karşı eylemlerinden endişe duyduğunu bildirdi.

Çarşamba günü, Kanter sosyal medyada Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i ve Pekin yönetimini eleştiren bir video yayınlamış ve "Tibet, Tibet halkına aittir" başlığıyla Şi Cinping'i "acımasız bir diktatör" olarak tanımlamıştı.

Çinli yayın kuruluşu Tencent Holdings Ltd de Boston Celtics'in maçlarını yayınlamayı iptal ederek bundan böyle bu takımın maçlarının sadece bir çizelge halinde sunulacağını belirtmişti.

Ayrıca takıma ait arşiv görüntüleri de platformdan kaldırıldı.

Çinli taraftarlar, Çin menşeli sosyal medya platformlarında Enes Kanter ve Celtics karşıtı binlerce ileti paylaştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Kanter'in 'dikkat çekmeye çalıştığını' öne sürerek sözlerini 'yalanlamaya bile gerek olmadığını' söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü ise e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, Pekin'e atıfla, "ABD, Çin'in bir oyuncunun Tibet'le ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle NBA'ye karşı eylemlerinden derin endişe duyuyor." ifadelerine yer verdi.

ABD'li sözcü, açıklamasının devamında, "İfade özgürlüğüne değer veriyor ve bu hakkı kullanan herkesi destekliyoruz." dedi.

Kanter ne söylemişti?

Üzerinde Tibet'in ruhani liderin Dalai Lama'nın fotoğrafının bulunduğu bir kıyafet giyen Kanter, videoda, "Çin hükümetine mesajım özgür Tibet'tir. Tibet Tibetlilerindir, buna ses vermek ve Çin hükümetinin acımasız yönetimi altında Tibet'te olanlara karşı sesimi çıkarmak için buradayım. Çin yönetimi altında, Tibet halkının temel hak ve özgürlükleri yoktur. 150'den fazla Tibetli kendilerini diri diri yaktı. Bu eylemin Tibet hakkında daha fazla farkındalık yaratacağını umarak. Özgürlük için Tibetli kardeşlerimin yanındayım ve çağrılarını destekliyorum." diyor.

Günün ilerleyen saatlerinde Kanter, Boston Celtics'in New York Knicks'e karşı sezon açılış maçında sahaya çıktığında, yan tarafında "Özgür Tibet" yazan ayakkabılar giydi.

"Uygur soykırımını hemen durdurun"

Bu arada Enes Kanter, bugün Twitter'da bir video daha paylaştı. Kanter bu defa da Uygurlara karşı 'soykırım yapıldığını' dile getirdi.

Kanter, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e iktidar partisine hitaben, "Çin'in kalpsiz diktatörü Şi Cinping ve Çin Komünist Partisi, tüm dünyanın huzurunda sizi köle kamplarını kapatmaya ve Uygur halkını serbest bırakmaya çağırıyorum. Soykırımı hemen durdurun." ifadelerini kullandı.