ABD'den Çin'i öfkelendiren hamle: Tayvan'a son 40 yıldaki 'en üst düzey ziyaret' gerçekleşecek

Tayvan’a yaklaşık 40 yıl sonra en üst düzey ziyareti gerçekleştirmeye hazırlanan ABD, adada hak iddia eden Çin’i kızdırdı.

ABD ile Çin, Tayvan nedeniyle bir kez daha karşı karşıya geldi. Sağlık Bakanı Alex Azar’ın önümüzdeki günlerde Tayvan’a resmi ziyarette bulunacağını açıklayan Washington, bunun son 40 yıldaki en üst düzey temas olacağını vurguladı.

Azar’ın ziyaret sırasında Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüşeceği belirtildi.

‘Tarihi’ olarak nitelediği ziyaret öncesi bir açıklama yapan Azar, “Tayvan, koronavirüs salgını sırasında ve hatta bundan çok önce de küresel sağlık alanında şeffaflık ve işbirliği konusunda model oldu. Başkan (Donald) Trump'ın Tayvan'ın küresel sağlık liderliğine verdiği desteği iletmek, ayrıca özgür ve demokratik toplumların, sağlığı korumak ve geliştirmek için en iyi modeller olduğu konusundaki ortak inancımızı paylaşmak için sabırsızlanıyorum” dedi.

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Alex Azar’ın Tayvanlı mevkidaşı Chen Shih-chung da ziyareti dört gözle beklediklerini belirtti. Chen, “Bu, halk sağlığı alanındaki küresel statümüzü büyük ölçüde artıracak. Bu ileriye doğru atılmış büyük bir adım” diye konuştu.

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Ancak bu ziyaretin, halihazırda ticaret, yaptırımlar, koronavirüs salgını ve insan hakları gibi konular nedeniyle gergin olan ABD-Çin ilişkilerini daha da kötüleştirmesi bekleniyor.

Nitekim ziyarete tepkisiz kalmayan Çin, ABD ile Tayvan arasındaki resmi temaslara karşı olduğunu açıkladı.

ABD’ye sert bir uyarıda bulunan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, “Tayvan, ABD-Çin ilişkilerindeki en önemli ve hassas konudur” dedi.

Çin’de 1949’da Mao’nun yönetime gelmesinin ardından komünistlere yenilen milliyetçiler Tayvan’a kaçarak burada bağımsızlıklarını ilan etmiş ve ‘Çin Cumhuriyeti’ olarak da niteledikleri Tayvan’ı kurmuştu.

Çin ise Tayvan’ı kendi idaresi altında görüyor ve herhangi bir bağımsızlık ilanına karşı askeri müdahalede bulunacağını savunuyor.