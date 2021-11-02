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ABD'den dikkat çeken aşı kararı: Moderna'nın kullanımı ertelendi

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ABD'de Moderna'nın 12-17 yaş grubu için ürettiği Covid-19 aşısının kullanımı ertelendi.
ABD'den dikkat çeken aşı kararı: Moderna'nın kullanımı ertelendi

ABD'de Moderna'nın 12-17 yaş grubu için ürettiği Covid-19 aşısının kullanımı ertelendi.  Moderna yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, FDA'nın, Covid-19 aşısının, 12-17 yaşlarındaki gençlere uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin kararını, aşı yaptıranlarda oluşabilecek kalp rahatsızlığı riskini değerlendirmek için ertelediği, incelemenin en yakın Ocak 2022'ye kadar sürebileceği bildirildi.

FDA, aşı firmasına yaptığı bildirimde, aşıdan sonra nadiren görülen kalp kası iltihabı riskine ilişkin ortaya çıkan uluslararası verileri analiz etmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Karar, Japonya ve İskandinav ülkeleri de dahil olmak üzere birçok ülkenin, Moderna aşısının 18-30 yaşlarındaki erkeklerde miyokardit riskini artırdığına dair endişelerini dile getirmesinin ardından geldi.

ABD'de, Johnson&Johnson ile birlikte takviye dozları için yaptığı başvurusu 21 Ekim'de onaylanan Moderna, pazar günü yaptığı açıklamada ise FDA'dan 6 ila 11 yaşlarındaki çocuklar için aşı izni istemeyi erteleyeceği bilgisini paylaşmıştı.

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