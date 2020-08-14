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ABD'den Doğu Akdeniz hamlesi! Gerilimi tırmandıracak

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ABD'den gerilimi daha da tırmandıracak bir açıklama geldi.
ABD'den Doğu Akdeniz hamlesi! Gerilimi tırmandıracak

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim artarken, ABD'den yeni bir hamle geldi.

ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pratt, Amerikan donanmasının en yeni deniz üssünün Yunanistan'a gitmeye hazırlandığını ifade etti.

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de karşılıklı Naxtex ilanlarıyla başlayan gerilim her geçen gün artarken Amerika Birleşik Devletleri (ABD), bölgede tansiyonu yükseltecek bir adım attı. Bölgede Yunan hükümeti ve Güney Kıbrıs'a destek veren ABD, donanmanın en yeni deniz üssünü Yunanistan'a göndermeye hazırlanıyor.

YAKIN ZAMANDA YUNAN KIYILARINA ULAŞACAK

Amerikan donanmasının en yeni deniz üssü Yunanistan'a gitmeye hazırlanıyor. ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt'ın açıklamasına göre yüzen dev üs, İtalya'dan ayrılıp yakın zamanda Yunan kıyılarına ulaşacak.

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