  • BIST 2.316,40
  • Altın 910.265
  • Dolar 14.7368
  • Euro 16.0776
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

ABD’den endişe yaratan Omicron açıklaması: Aşılar yeterli değil

» »
ABD'nin önde gelen sağlık kurumlarından Gıda ve İlaç Dairesi'nden Covid-19'un en çok mutasyona uğrayan Omicron varyantının alt türü ile ilgili endişe yaratan bir açıklama geldi.
ABD’den endişe yaratan Omicron açıklaması: Aşılar yeterli değil

Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsünün en çok mutasyona uğramış türü olan Omicron varyantı ile ilgili endişe yaratan bir açıklama ABD’den geldi.

ABD’nin önde gelen denetleyici kurumu Gıda ve İlaç Dairesi (FDDA) tarafından bugün yapılan açıklamada, şu an kullanılmakta olan Covid-19 aşılarının Omicron varyantının alt türü olan Omicron BA.2’ye denk olmadığı belirtildi.

Yapılan açıklamada üçüncü doz corona virüsü aşısının hastalığın ağır geçmesine karşı koruma sağladığı da belirtildi. Konuyla ilgili açıklama FDA’nın uzmanlarla hatırlatıcı doz Covid-19 aşılarının takvimi ile ilgili görüşmeler sırasında yapıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uzmanlar açıkladı: Corona virüsün son zamanlardaki 9 yeni semptomu çıktı04 Nisan 2022 Pazartesi 21:04
  • Corona virüsünde endişe verici gelişme… Omicron’un yeni varyantı çıktı: Omicron XE04 Nisan 2022 Pazartesi 18:11
  • KHYD Çarşamba Günü Lefkoşa'da Kermes Düzenleyecek04 Nisan 2022 Pazartesi 17:18
  • DR. Diker: Kanserle Mücadele Erken Tanı Hayat Kurtarır Mottosu Geçerliliğini Hala Korumakta04 Nisan 2022 Pazartesi 16:14
  • Gıda Mühendisleri Odası, ramazanda gıda güvenliği ile ilgili önerilerde bulundu04 Nisan 2022 Pazartesi 13:46
  • Dikkat! Bahar Yorgunluğu Sandığınız Aslında!…04 Nisan 2022 Pazartesi 10:36
  • Kanser için umut ışığı: Tedavi için hücre yapısı kullanılacak03 Nisan 2022 Pazar 21:28
  • Kovid-19 Ölüm Oranları, İnfluenzanın Tarihsel Evrimindeki Gibi Düşüşe Geçti03 Nisan 2022 Pazar 20:27
  • Meclis Başkanı Töre'nin Test Sonucu Negatif03 Nisan 2022 Pazar 19:05
  • Kolesterole karşı doğal bir besin çiğ fındık03 Nisan 2022 Pazar 15:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti