ABD'den Erdoğan'a: Aynı şarkı aynı nakarat

ABD Dışişleri Bakanlığı, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rıza Sarraf davasını işaret ederek Türkiye'ye karşı tezgah kurulduğu iddialarının "gülünç" olduğunu bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "17-25 Aralık tezgahı şimdi Amerika'da kuruluyor" sözlerine yanıt verdi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert'e günlük basın toplantısında ABD'deki Rıza Sarraf davası ve Erdoğan'ın sözleri hatırlatılarak "ABD, Türkiye'ye karşı komplo mu kuruyor?" sorusu yöneltildi.

Nauert, "Bu hikayeyi Türkiye'den çok duyduk. Aynı şarkı, aynı nakarat. Bizi darbeyi teşvik etmekle suçladıkları zaman verdiğim yanıtı vereceğim size, bunlar gülünç sözler. Söz konusu dava özelinden bir sorunuz varsa Adalet Bakanlığı'na iletin" diye konuştu.

Ardından Nauert'e bir NATO müttefiki olan Türkiye ile ABD ilişkilerinin ne zaman düzelebileceği soruldu. Ülkeler arası ilişkileri evliliklere benzeden Nauert, " Bir gün iyi, bir gün kötü olabiliyor. Biri bir şey söyleyebilir, sonra söylediğinden pişman olabilir. Türkiye bir NATO üyesi, ABD’nin değerli bir müttefiki, ilişkilerimiz güçlüydü. Ama ABD’nin darbe planı yaptığı iddiasına yorum yapmak gerekirse çok basit olarak gülünç. Bence kendileri de bunun farkındalar" dedi.

Erdoğan, salı günü partisinin grup toplantısında, "17-25 Aralık'ta hukuk kisvesi altında ülke tarihinin en büyük tuzaklarından birisi kuruldu. Bizim dik duruşumuz ve milletimizin feraseti sayesinde bu tuzak başarısız olunca aynı tezgahı götürdüler Amerika'da kurdular" ifadesini kullanmıştı.

Sözlerinin ABD'ye yönelik olduğu anlaşılan Erdoğan, "Bizim dostluğumuz ne kadar hasbi ise husumetimiz de o kadar şedittir" demişti.