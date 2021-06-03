ABD'den Esed Rejimi ve Belarus'un Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Yönetim Kurulu'na Alınmasına Tepki

ABD, evrensel değerlere aykırı hareket ettiği ve kendi halklarına karşı insan hakları ihlalleri yaptığı gerekçesiyle Beşşar Esed rejimi ve Belarus'un Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Yönetim Kurulu'na alınmasına tepki gösterdi.

ABD, evrensel değerlere aykırı hareket ettiği ve kendi halklarına karşı insan hakları ihlalleri yaptığı gerekçesiyle Beşşar Esed rejimi ve Belarus'un Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Yönetim Kurulu'na alınmasına tepki gösterdi.

DSÖ'nün 149'uncu Yönetim Kurulu toplantısı, Cenevre'de video konferans yöntemiyle yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın kıdemli sağlık danışmanı Amy Norris, burada yaptığı konuşmada, DSÖ Yönetim Kurulu'nun örgütün yönetimine liderlik ettiğini ve küresel halk sağlığının geliştirilmesinde önemli rol oynadığını vurguladı.

Yönetim Kurulu'nda yer alan ülkelerin evrensel değerlere uyması ve insan haklarına sahip çıkması gerektiğini ifade eden Norris, "Ne yazık ki Yönetim Kurulu'nun iki yeni üyesi Belarus ve Suriye'nin hükümetlerinin bu değerleri paylaştıkları konusunda ciddi endişelerimiz var." dedi.

Norris, Esed rejimi ve Belarus'un uluslararası toplumun "ezici bir çoğunluğu" tarafından kınandığını belirterek, özellikle Esed rejiminin geçmişte sivillere karşı kimyasal silah kullandığını ve ilk yardım ekiplerine ve sağlık kuruluşlarına saldırılar düzenlediğine dikkati çekti.

Esed rejimini ve Belarus hükümetlerini insan haklarına uymaya davet eden Norris, ayrıca, insani yardımların ülkeye girişine engelsiz erişim vermesi için Suriye'ye çağrıda bulundu.

Rejim ve Belarus temsilcileri ise ABD'yi "ülkelerinin iç işlerine karışmak" ve DSÖ Yönetim Kurulunu "politize etmekle" suçladı.

KARAR PROTESTO EDİLMİŞTİ

DSÖ Sözcüsü Tarik Jasarevic, dün Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında, Esed rejiminin Yönetim Kurulu'na alınmasının DSÖ yönetimiyle ilgisi olmadığını, bunun üye ülkelerin kararı olduğunu bildirmişti.

Esed rejimi, merkezi Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Ofisi kontenjanından DSÖ Yönetim Kurulu'na girmişti.

Suriyeli muhalifler ve sağlık çalışanları ise kararı protesto etmişti.