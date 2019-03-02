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ABD’den gelen güçlü veriler sonrası dolar zıpladı

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ABD’den gelen güçlü büyüme verileri sonrası gelişmekte olan ülkelerde görülen riskten kaçışa bağlı olarak dolar/TL 16 Ocak’tan beri ilk kez 5.40’ın üzerine çıktı.
ABD’den gelen güçlü veriler sonrası dolar zıpladı

Gelişmelerle dolar endeksi dün gördüğü üç haftanın dip seviyesi olan 95.824’den uzaklaşırken, Borsa İstanbul (BIST 100) günü yüzde 1.21 düşüşle 103 bin 267 puandan kapattı. Haftaya 5.30’lu seviyelerle başlayan dolar/TL kapanış sonrası 5.4044 seviyesine kadar yükseldi. Avro ise yüzde 1.11 yükselerek 6.1573 düzeyine kadar yükseldi.

ABD’de Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) dördüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 2.6 arttı, ekonomistlerin beklentisi ise yüzde 2.3 büyümeydi.

Tahvil bono piyasasında ise iki yıllık gösterge tahvili dün 18.79 seviyesindeyken, bugün kapanışta 18.92’ye kadar yükseldi. Dün 14.98 seviyesindeki gösterge 10 yıllık tahvilde ise bileşik faiz 15.28’e yükseldi.

Rabobank gelişmekte olan ülkeler döviz stratejisti Piotr Matys, şunları söyledi: “TL’deki satış baskısı bir yere kadar gelişmekte olan piyasalara yönelik kötüleşme ile açıklanabilir. Özellikle yüksek getirili para birimlerinin ABD tahvil getirilerindeki yükseliş trendinden dolayı satış baskısı altında olduğunu görüyoruz. Rand, peso ve tabi ki TL, ABD getirilerindeki yükselişle birlikte satış baskısı altında.

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