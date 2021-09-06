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ABD’den Gine’deki darbeye kınama

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price Gine'de ordunun yönetime el koymasını kınadıklarını açıkladı. Price "Şiddet ve anayasadan ayrı tedbirler Gine'nin barış, istikrar ve refah ümitlerini aşındıracaktır" dedi.
ABD’den Gine’deki darbeye kınama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price Gine'de ordunun yönetime el koymasını kınadıklarını açıkladı. Price "Şiddet ve anayasadan ayrı tedbirler Gine'nin barış, istikrar ve refah ümitlerini aşındıracaktır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price "Bu olaylar, ABD'nin ve Gine'nin diğer uluslararası ortaklarının, ülkenin ulusal birlik ve Gine halkına aydınlık bir gelecek yönünde ilerlemesi için verdiği desteğin kapasitesini sınırlandıracaktır" ifadelerini kullandı.

Price "Tüm taraflardan şiddetten ve Anayasa ile desteklenmeyen girişimlerden vazgeçmelerini ve hukukun üstünlüğüne bağlı kalmalarını istiyoruz" dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de yönetimin silah zoruyla alınmasını şiddetle kınayan ve Devlet Başkanı Alpha Conde'nin serbest bırakılmasını isteyen bir açıklama yayınladı.

Gine Devlet Başkanı Alpha Conde

Gine Devlet Başkanı Alpha Conde

Devlet televizyonundan açıklama yayınlandı

Gine'de Mamady Doumbouya liderliğindeki özel askeri birlikler kendi açıklamalarına göre yönetime el koydu. Doumbouya devlet televizyonundan yaptığı açıklamada hükümetin devrildiğini, anayasanın askıya alındığını ve ülke sınırlarının kapatıldığını söyledi. Ayrıca bir geçiş hükümeti kurulacağını ve yeni anayasa çalışmalarının başlatılacağını belirtti. Doumbouya ordu mensuplarına da "halkın saflarına katılma" çağrısında bulundu.

Sosyal medyada dolaşan bir başka videoda da Devlet Başkanı Conde bir grup asker tarafından alıkonmuş olarak görülüyor. 83 yaşındaki Conde'nin nerede olduğu henüz bilinmezken darbeci askerler kendisine zarar verilmediğini ve doktoruyla görüşmesine izin verildiğini duyurdu.

Deutsche Welle'ye konuşan kaynaklar Gine'de özel birliklerin yönetimi devraldığını, ancak yönetime el koyan grubun küçük olduğu ve ordunun geri kalan bölümünün devlet başkanına sadık olduğunu ifade etti.

Gine Savunma Bakanlığı da "isyancıların" başkent Conakry'de korku yarattığını ve devlet başkanlığı sarayına saldırdığını açıkladı. Açıklamada isyancıların devlet başkanlığı muhafızları ve diğer güvenlik güçleri tarafından püskürtüldüğü belirtildi. İngiltere Büyükelçiliği Pazar günü Conakry'de silahlı çatışmaların yaşandığını açıklamıştı.

2010 yılından bu yana devlet başkanlığı görevinde olan Conde 2020 yılında anayasa değişikliğine giderek üçüncü dönem aynı görevde kalmasının önünü açmıştı.

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