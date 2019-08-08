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ABD'den Güney Kıbrıs'a destek

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Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve ABD arasında dün Atina’da ilki gerçekleştirilen Enerji Bakanları Toplantısı’ndan Güney Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’deki sözde egemenlik haklarına destek kararı çıkarken, ABD’nin tutumu Rum basınında geniş yer buldu.
ABD'den Güney Kıbrıs'a destek

Alithia gazetesi, “ABD’den Bölgemizdeki Enerji Kalkınma ve Güvenliğinin Desteklenmesi Taahhüdü” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Yunanistan’ın başkenti Atina’da dün ilki gerçekleştirilen ve Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ile ABD’li enerji bakanlarının katıldıkları enerji konulu toplantı ve sonrasındaki açıklamalara geniş yer verdi.

Yunanistan Enerji ve Çevre Bakanı Kostis Hacidakis, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz ve ABD Enerji Kaynaklarından Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Francis Fannon’un katılımıyla dün gerçekleştirilen toplantıda, Güney Kıbrıs’ın egemenlik haklarını uygulamasına yönelik destek belirtildiğini vurgulayan gazete, Fannon tarafından dile getirilen ABD tezlerinin önemine dikkat çekti.

Gazete, toplantı sonrasında yapılan ortak açıklamada, dört ülkenin enerji alanında iş birliği yapma ve Doğu Akdeniz’deki güvenlik, refah ve barışı ileri götürme arzusunun vurgulandığını belirtti.

Habere göre açıklamada, Güney Kıbrıs’ın sözde kendi Münhasır Ekonomik Bölgesindeki (MEB) doğal kaynakları kullanma hakkının desteklendiği de belirtildi.

Toplantıda, Doğu Akdeniz’deki doğal gazın Avrupa’ya taşınması projesi olan East-Med projesinin hızlandırılması kararı da alındı.

ABD Enerji Kaynaklarından Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Francis Fannon, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, enerji unsurunun bölgedeki ekonomik kalkınmada önemli rol üstlenebileceği ve siyasi istikrarın sağlanması çabalarını teşvik edebileceği iddiasında bulundu.

Fanon, ABD’nin, bölgenin enerji kalkınması ve güvenliğini desteklemeyi taahhüt ettiğini belirttiği açıklamasında, Yunanistan’ın bölgede enerji köprüsü teşkil etmesi bakımından önemine de dikkat çekti.

Yunan Enerji Bakanı Hacidakis ise açıklamasında, bakanların ortak açıklamasında, ülkesinin ve Güney Kıbrıs’ın enerji ve sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kendi MEB’indeki egemenlik hakları” konusundaki tezlerinin destek bulmuş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Toplantıya katılan dört ülkenin gerek siyasi gerekse teknik düzeyde iş birliği yapma kararı aldıklarını ifade eden Hacidakis, siyasi düzeyde alınacak kararların uygulamaya konabilmesi adına, dört ülkenin teknokratlarından oluşan bir komite kurulmasını da kararlaştırdıklarını vurguladı.

Hacidakis ayrıca, son aşamasında bulunan East-Med projesi anlaşmasının imza sürecinin hızlandırılması kararını aldıklarını da ifade etti.

Öte yandan İsrail Enerji Bakanı Steinitz, Güney Kıbrıs’ın enerji kaynaklarını değerlendirme hakkını desteklediklerini vurguladığı açıklamasında, yakın zamanda İsrail’den Mısır’a doğal gaz sevkiyatının da başlayacağını, bu gelişmenin ise, enerjinin bölgedeki ülkeler arasındaki iş birliğini geliştirdiğini kanıtladığınıdile getirdi.

Steinitz, East-Med projesinin bölgenin enerji güvenliği ve bağımsızlığı açısından büyük önem taşıdığına inandıklarını ifade ederek yakın zamanda anlaşmaya imza atmayı arzuladıklarını da sözlerine ekledi.   

Öte yandan Rum Enerji Bakanı Lakkotripis ise açıklamasında, toplantıya katılan üç ülke yetkilisini, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde gerçekleştirdiği “kışkırtıcı ve yasadışı” eylemler konusunda bilgilendirdiğini ifade etti.

Lakkotripis, aldıkları destekten çok memnun olduklarını da dile getirerek toplantıya katılan dört ülkenin Doğu Akdeniz’de bir enerji koridoru oluşturmayı istemelerinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:     

Fileleftheros: “Doğu Akdeniz İçin Enerji Bir Katalizör”

Haravgi: “Dörtlü Zirvede Memnuniyet”

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