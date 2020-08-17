  • BIST 1.079
  • Altın 464,171
  • Dolar 7,3739
  • Euro 8,7271
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAPilli:3 pozitif vaka

ABD'den Güney Kıbrıs'a doğal gaz desteği

» »
ABD'den Güney Kıbrıs'a doğal gaz desteği
ABD'den Güney Kıbrıs'a doğal gaz desteği

ABD Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkililerinden Siyasi İşler Müsteşarı David Hale, AB üyesi Güney Kıbrıs ile Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama çalışmalarında işbirliğini geliştirmek istediklerini söyledi.

Lübnan temaslarının ardından Güney Kıbrıs'taki Larnaka havaalanında Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile görüşen Hale, Doğu Akdeniz'in stratejik açıdan büyük önem taşıdığına dikkat çekerek Kıbrıs'ın kendi karasuları ve münhasır ekonomik bölgesinde (MEB) keşfedilen hidrokarbon kaynaklarını sondaj ve kullanım hakkını desteklediklerini kaydetti.

Hale,bu doğal kaynakların Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasında adil bir şekilde paylaşılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kıbrıs'taki ABD Büyükelçiliğinden görüşme ile ilgili yapılan açıklamada "hidrokarbon çalışmalarının tüm Akdeniz'de ekonomik refah ve sürdürülebilir enerji güvenliğini sağlama amacı taşıyacağına" dikkat çekildi.

Hale'in Kıbrıs ile ABD arasında başta terörizmle mücadele, deniz ve sınır güvenliği, insan kaçakçılığıyla mücadele olmak üzere güvenlik alanındaki işbirliğinin geliştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği açıklandı. Hale ayrıca Ada'da BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde yeniden birleşmeyi sağlama amaçlı görüşmelerin yeniden başlatılmasını desteklediklerini de söyledi.

Kıbrıs Dışişleri Bakanı Hristodulidis de görüşme sonrasında yaptığı açıklamada ABD'li yetkilinin ABD'nin Doğu Akdeniz bölgesindeki angajmanını sürdüreceği güvencesi verdiğini kaydetti.

AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti, ABD'li Exxon Mobil, Katarlı Qatar Petroleum ve geçen ay Chevron tarafından satın alınan Teksas merkezli Noble Energy şirketlerine kendi MEB alanında doğal gaz sondaj ruhsatı vermişti.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin AB üyesi Yunanistan ve Kıbrıs ile yaşadığı gerilim, Cuma günü AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısında da gündeme gelmiş, AB ülkeleri Yunanistan ve Kıbrıs'la tam dayanışma mesajı vererek bölgede tansiyonun derhal düşürülmesi çağrısı yapmıştı.

Türkiye dün Yavuz sondaj gemisi için Navtex (deniz seyir ve faaliyet bilgilendirmesi) yayımlayarak geminin Doğu Akdeniz'deki faaliyet süresini 15 Eylül'e kadar uzatmıştı. "Yavuz"a destek için Ertuğrul Bey, Osman Bey ve Orhan Bey gemilerinin de bölgede olacağı bildirilmişti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İnsan Hakları Derneği “14-15 Ağustos tarihe rum yunan gaddarlığı olarak geçti”16 Ağustos 2020 Pazar 13:05
  • Rum Gazeteleri Yarın Çıkmayacak!15 Ağustos 2020 Cumartesi 14:05
  • Bankayı Soyan Kişi Reşit Bile Değil15 Ağustos 2020 Cumartesi 13:34
  • Makarios Drusiotis: “Bütün Doğu Akdeniz Çanağını Grileştirdik”15 Ağustos 2020 Cumartesi 13:30
  • Güney Kıbrıs’taki Koronavirüs Vakaları… Baf’ta Her 60 Kişiden 1’i Pozitif15 Ağustos 2020 Cumartesi 13:14
  • Güney Kıbrıs’ta 13 Yeni Vaka15 Ağustos 2020 Cumartesi 13:11
  • Kıbrıs’taki İngiliz Üssü’nde çalışan siyahi askerin aracına ırkçı saldırı!15 Ağustos 2020 Cumartesi 13:09
  • Hristodulidis: “doğu akdeniz’de ab’nin kendi itibarı tehdit altında”15 Ağustos 2020 Cumartesi 12:27
  • Derinya’daki “Anti İşgal” Etkinlik Sembolik Yürüyüş İle Tamamlandı15 Ağustos 2020 Cumartesi 11:58
  • “Kapalı maraş bölgesinin iade edilmesine ilişkin kaçan fırsatlar” Rum basınında konu olmaya devam ediyor.15 Ağustos 2020 Cumartesi 11:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti