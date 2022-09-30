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ABD’den Güney Kıbrıs'a Kargo ile Hintkeneviri

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ABD’den Güney Kıbrıs'a Kargo ile Hintkeneviri
ABD’den Güney Kıbrıs'a Kargo ile Hintkeneviri

ABD’den Güney Kıbrıs’a kargo ile 10 buçuk kilo hintkeneviri gönderildi.

Alihtia’nın haberine göre, özel bir kargo şirketi ile ABD’den Baf’a 27 Eylül’de gönderilen kolide yapılan gümrük denetiminde, 18 naylon poşet içerisinde 10 kilo 440 gram ağırlığındaki hintkeneviri olduğu saptandı. 29 Eylül’de koliyi teslim almaya giden 44 yaşındaki erkek şahıs ile olayla ilgisi görülen 39 yaşındaki bir erkek şahıs tutuklandı.

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