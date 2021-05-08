  • BIST 1.441
  • Altın 485,056
  • Dolar 8,2228
  • Euro 9,9825
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKA8836  test yapıldı, 23' ü yerel 27 pozitif vaka

ABD'den hem İsrail hem de Filistin tarafına 'sükuneti sağlama' ve 'şiddete son verme' çağrısı

» »
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Kudüs'ün Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerindeki Filistinli ailelerin evlerinden çıkarılmasından derin endişe duyduklarını belirtti.
ABD'den hem İsrail hem de Filistin tarafına 'sükuneti sağlama' ve 'şiddete son verme' çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da ve Kudüs'ün diğer bölgelerinde Filistinlilere yönelik şiddet kullanmasına ilişkin bir açıklama yapıldı.

Kudüs'teki şiddet kullanımı konusunda İsrail polisinin doğrudan kınanmadığı açıklamada, artan şiddetin sona ermesi konusunda hem İsrail hem de Filistin tarafına "sükunet" çağrısında bulunulması dikkati çekti.

Açıklamada, "ABD, Harem-i Şerif ve Şeyh Cerrah bölgesi dahil Kudüs'te tarafların karşı karşıya geldiği ve çok sayıda kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylardan dolayı oldukça endişelidir. Şiddetin hiçbir gerekçesi olamaz, fakat özellikle ramazanın son günlerine girilirken bu şekilde kan dökülmesi rahatsız edicidir. Buna, cuma günü İsrail askerlerine yapılan saldırı ve buna mukabil Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik saldırılar dahildir ve bunları kesin bir şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Şiddetin sona ermesi için hem İsrail hem de Filistinli yetkililere çağrı yapılan açıklamada, tüm tarafların provokatif eylem ve söylemlerden kaçınması gerektiği kaydedildi.

Harem-i Şerif'in tarihi statüsünün, hem sözde hem de uygulamada korunmasının önemine dikkat çekilen açıklamada, "İlgili liderler tüm şiddet eylemlerini reddetmeli, tüm Kudüs sakinlerinin güvenliği sağlanmalı ve tüm failler sorumlu tutulmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Şeyh Cerrah konusunda İsrail tarafına uyarı

ABD'nin bölgede gerginliği artıracak tek taraflı adımları desteklemediği vurgulanan açıklamada, şu değerlendirme yapıldı:

"Çoğu, nesillerdir orada yaşayan Kudüs'ün Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerindeki Filistinli ailelerin evlerinden çıkarılması durumundan dolayı da derin şekilde endişeliyiz. Yetkililere, Şeyh Cerrah mahallesi sakinlerine şefkat ve saygı ile davranma, bu karmaşık tarihi davaları kendi bütünlüğü içinde ele alma ve gerçek insanların hayatını nasıl etkilediğini değerlendirme çağrısı yapıyoruz."

Ayrıca Batı Şeria'da devam eden ev boşaltma, yeni yerleşim yerleri inşası veya yıkımı ve terör eylemlerinin, bölgede barışı zora soktuğu belirtilen açıklamada, ABD'nin hem İsrailli hem de Filistinli yetkililerle yakın temas halinde olduğu ifade edildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, dün akşam İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ve Şeyh el-Cerrah mahallesinde Filistinlilere yönelik saldırılarında 205 Filistinlinin yaralandığı, bunlardan 88'inin Kudüs'teki hastanelere kaldırıldığı ifade edilmişti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Batılı 5 ülke Libya'da 24 Aralık seçimlerinin kolaylaştırılması çağrısında bulundu07 Mayıs 2021 Cuma 10:59
  • Netanyahu'nun bakan yaptığı kadın siyasinin ses kaydı sızdı: 'İktidar şehvetinden gözü dönmüş diktatör, zorba'06 Mayıs 2021 Perşembe 09:48
  • Afganistan'da Sel Felaketinde 14 Kişi Öldü04 Mayıs 2021 Salı 13:58
  • Cezayir'de Yolsuzluk Soruşturmalarında 850 Milyon Dolar Değerinde Mal Varlığına El Konuldu04 Mayıs 2021 Salı 09:04
  • Mısır, Fransa'dan 30 Rafale Savaş Uçağı Almak İçin Anlaşma İmzaladı04 Mayıs 2021 Salı 08:51
  • Irak, Hulusi Akar'ın ziyareti nedeniyle Türkiye'ye nota verdi03 Mayıs 2021 Pazartesi 22:50
  • İran ile nükleer anlaşmaya dönüş için sürdürülen görüşmeler olumlu yönde ilerliyor02 Mayıs 2021 Pazar 12:05
  • ABD ve NATO askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi resmen başladı01 Mayıs 2021 Cumartesi 22:40
  • İsrail’de, Lag BaOmer Bayramı kutlamalarında yaşanan izdiham nedeniyle 44 kişi öldü30 Nisan 2021 Cuma 08:28
  • İranlı bakanın kasedi sızdırıldı27 Nisan 2021 Salı 21:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti