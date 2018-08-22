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ABD’den İdlib’de kimyasal silah uyarısı

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ABD Başkanı Trump’ın danışmanı Bolton, Esad rejiminin İdlib’de kimyasal silah kullanması halinde “çok sert” yanıt verileceğini söyledi. ABD’nin Fransa ve İngiltere ile ortak açıklamasında kimyasal silah uyarısı yapıldı.
ABD’den İdlib’de kimyasal silah uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, Suriye'de Beşar Esad hükümetine bağlı güçlerin İdlib'de kontrolün yeniden sağlanması için başlatacağı bir operasyonda kimyasal silah kullanması halinde ABD'nin yanıtının "çok sert” olacağını söyledi.

Kudüs'te bugün düzenlediği basın toplantısında "Suriye rejiminin İdlib vilayetini geri almak üzere askeri saldırı faaliyetleri için planlar yaptığını görüyoruz” diyen Bolton, "Esad'ın yine kimyasal silah kullanması olasılığında karşısında açıkça kaygı duyduklarını” sözlerine ekledi. Bolton, "Suriye rejiminin kimyasal silah kullanması halinde gösterecekleri tepkinin çok sert olacağını” vurguladı.

Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı Bolton, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada da, İdlib'de kimyasal silah kullanılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Suriye'de öncelikli hedeflerinin "IŞİD'in bölgesel halifeliğinin yok edilmesinin sağlanması ile IŞİD'in yaratttığı terör tehdidine karşı mücadele” olduğunu belirten Bolton, bunun yanı sıra İran'a bağlı milisler ile askeri güçlerin Suriye'den çekilmesini istediklerini ifade etti. Bolton, Suriye'de çözüm için tek şartlarının "İran'a bağlı bütün güçlerin İran'a geri dönmesi olduğunu dile getirdi.

ABD, Fransa ve İngiltere'den ortak uyarı

Bu arada ABD, Fransa ve İngiltere, İdlib'e planlanan operasyonda kimyasal silah kullanılmaması yönünde Suriye'yi uyardı. Ortak açıklamada, "yine yasadışı bir şekilde kimyasal silah kullanılması olasılığından kaygı duyduğumuzun altını çiziyoruz” denildi. Açıklamada, "Eğer Esad rejimi yine kimyasal silah kullanırsa, harekete geçmeye kararlıyız” ifadesi kullanıldı.

Ülkenin kuzeybatısındaki İdlib, silahlı muhalif güçlerin son kalelerinden biri sayılıyor. Esad'a bağlı güçlerin bölgede kontrolü tekrar ele geçirebilmek için operasyon hazırlığı yaptığı, bunun yanı sıra bölgeye hava saldırılarının başladığı belirtiliyor.

Suriye'nin Duma kentinde kimyasal silah kullanıldığı iddiaları üzerine ABD, Fransa ve İngiltere, Nisan ayında Suriye'de askeri hedeflere yönelik hava saldırısı düzenlemişti.

 

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