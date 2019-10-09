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ABD'den ilk tepki: Erdoğan'ın ağır bir bedel ödemesi için Kongre'ye liderlik edeceğim

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TSK'nın başlattığı harekat sonrası ABD'den ilk tepki geldi. Cumhuriyetçi Senatör Graham, ''Erdoğan'ın ağır bir bedel ödemesi için Kongre'ye liderlik edeceğim'' ifadesini kullandı.
ABD'den ilk tepki: Erdoğan'ın ağır bir bedel ödemesi için Kongre'ye liderlik edeceğim

TSK'nın Suriye'nin kuzeyine başlattığı harekata ilişkin ABD'den ilk tepki geldi. Suriye'den çekilme açıklamasına kadar Trump'a verdiği destekle bilinen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, son mesajında Trump'a eleştirilerde bulunurken, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında da sert ifadeler kullandı. 

Graham'ın açıklamaları şöyle:

''Eğer haberler doğruysa ve Türkiye Suriye'ye girdiyse cehenneme giden yolun taşları döşenmektedir. Kürt müttefiklerimiz için dua edin, onlar Trump hükümeti tarafından umarsızca terk edildiler. Bu adım IŞİD'in tekrar ortaya çıkacağının garantisidir. Erdoğan'ın ağır bir bedel ödemesi için Kongre'ye liderlik edeceğim. Başkanı hâlâ zaman varken yol değiştirmeye ve işleyen bir güvenli bölge sistemine dönmeye çağırıyorum.''

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