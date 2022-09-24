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ABD’den İran’a karşı teknolojik yaptırımlarını esnetme kararı

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İran'da gösteriler devam ederken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün ülkede internet kullanımını kolaylaştırmak için İran'a yaptırımları esneten Genel Lisans yayınladıklarını duyurdu.
ABD’den İran’a karşı teknolojik yaptırımlarını esnetme kararı

İran’da Mahsa Emininin 16 Eylülde gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösteriler devam ederken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün ABD Maliye Bakanlığının ‘İran’da internet erişimini kolaylaştıracağını belirttikleri’ Genel Lisans D-2 yayınladığını duyurdu. Blinken açıklamasında “İran halkı için İnternet özgürlüğünü ve serbest bilgi akışını geliştirmek için bugün harekete geçtik ve onlara dijital iletişime daha fazla erişim sağlamak için bir Genel Lisans verdik” ifadelerini kullandı.

ABD Maliye Bakanlığı dün itibariyle yayınladığı genel lisans açıklamasında teknoloji şirketlerinin dijital hizmet sağlamasını yetkilendirmiş olduklarını belirtti. Açıklamada “Güncellenen kılavuz, teknoloji şirketlerine İran halkına daha fazla güvenli, dış platform ve hizmet seçeneği sunma yetkisi verecek” denildi.

GENEL LİSANS D-2 NE ANLAMA GELİYOR?

Yayınlanan Genel Lisans D-2, çoğu yabancı şirketin İran’da faaliyetini yasaklayan geniş ABD yaptırımlarının esnetildiği anlamına geliyor. Böylelikle ABD şirketleri İran’a sağlayabileceği dijital hizmetlerini arttırabilecek. ABD, 2014 yılında internet üzerinden ücretsiz iletişime izin verecek yazılım ve hizmetlerin İran’a ihracatına izin veren Genel Lisans D-1 adlı bir lisans yayınlamıştı. Genel Lisans D-2, yaptırımların daha da genişletilmiş versiyonu olarak açıklandı.

SpaceX CEO’su Elon Musk, Cuma günü Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in yeni lisansla ilgili açıklamasına sahibi olduğu Starlink şirketinin uydu geniş bant internet hizmetine atıfta bulunan “Starlink’i Aktifleştirme” yorumuyla yanıt verdi.

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