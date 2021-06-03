ABD'den karar: Türkiye dahil altı ülkeden ithalata yüzde 25 vergi getirilecek

ABD Ticaret Temsilcisi’nin ofisinden yapılan açıklamada, İngiltere, İtalya, İspanya, Türkiye, Hindistan ve Avusturya’dan ithal edilen ürünlere gümrük vergisi getirilmesine onay verildiği açıklandı.

VOA'nın haberine göre ABD yasaları uyarınca bir yıldır yürütülen incelemede, bu ülkelerde uygulanan dijital hizmet vergilerinde Amerikan şirketlerine ayrımcılık yapıldığı sonucuna varılmıştı.

ABD Ticaret Temsilciliği bunun üzerine bu ülkelerden ithal edilen 2 milyar dolarlık ürüne yüzde 25 oranında vergi getirilmesine karar verdi.

180 GÜN ASKIDA OLACAK

Ancak bu vergilerin, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve G20 süreçleri kapsamında çok taraflı olarak yürütülen müzakerelerin tamamlanmasına zaman tanımak amacıyla 180 güne kadar askıda olacağı belirtildi.

ABD’nin Ticaret Temsilcisi Katherine Tai konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “ABD, dijital hizmet vergilerine ilişkin endişelerimiz dahil olmak üzere uluslararası vergilendirmeyle ilgili bir dizi konuya çok taraflı bir çözüm bulunmasına odaklanıyor. ABD, OECD ve G20 süreçleri aracılığıyla uluslararası vergi konularında mutabakata varılması konusunda kararlıdır. Bugün attığımız adım bu müzakerelerin ilerleme sağlamak üzere devam etmesi ve gelecekte gerekmesi halinde (ilgili yasanın) 301. Maddesi uyarınca vergi getirilmesi seçeneğinin korunması için zaman tanımaktadır” ifadelerini kullandı.

ABD Ticaret Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, İngiltere’den ithal edilen 887 milyon dolarlık tekstil ürünü, ayakkabı ve kozmetik ürünlerine; İtalya’dan 386 milyon dolarlık çanta, giysi ve optik lensler gibi ürünlere; İspanya’dan 323 milyon dolarlık ürüne; Türkiye’den 310 milyon dolarlık ürüne; Hindistan’dan 118 milyon dolarlık ve Avusturya’dan da 65 milyon dolarlık vergi getirileceği belirtildi.

2 Haziran 2020 tarihinde ABD Ticaret Temsilciliği Avusturya, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Hindistan, Endonezya, İtalya, İspanya, Türkiye ve İngiltere’de uygulamaya giren ya da girmesi değerlendirilen dijital hizmet vergilerine ilişkin inceleme başlatmıştı.

Kapsamlı incelemelerin ardından 2021 yılı Ocak ayında ABD Ticari Temsilciliği, Avusturya, Hindistan, İtalya, İspanya, Türkiye ve İngiltere’nin kabul ettiği dijital hizmet vergilerinin Amerikan dijital şirketlerine karşı ayrımcılık yaptığı; bu vergilerin uluslararası vergilendirme ilkeleriyle bağdaşmadığı; ABD şirketleri üzerinde bu vergilerin yük oluşturduğu sonucuna varmıştı.