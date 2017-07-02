ABD'den Kıbrıs raporu

ABD Kongre Araştırma Servisi’nin (CRS) Kıbrıs sorunuyla ilgili hazırladığı rapor Rum basınında geniş yer tuttu.

Fileleftheros gazetesi haberinde, ABD Kongre Araştırma Servisi’nin düzenli olarak yayımladığı raporda, İsviçre’deki konferans dolayısıyla Kıbrıs sorunundaki gelişmelerle ilgili çeşitli değerlendirmeler ve senaryoların yer aldığını yazdı.

Rapora göre Kıbrıs sorunuyla ilgili gözlemcilerin, önemli bir ilerlemenin olabileceğinin göstergesi olarak, yeni bir konferansın toplanmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdiklerini aktaran gazete, öte yandan bazı kişilerce iki tarafta da ordular, güvenlik, garantiler ve toprak düzenlemeleriyle ilgili tezleri konunda önemli bir hareket olmadığına işaret edilerek, İsviçre’de ne konuda başarıya ulaşılabileceği sorusunun sorulduğunu aktardı.

Buna paralel olarak iki parametreye işaret edildiğini aktaran gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 2018 yılında yapılacak olan seçimlerin kampanyasıyla karşı karşıya olduğunu ve muhalefetin kabul edilmez olarak gördüğü çözümü sağlamak için olası tavizlerinin aşamalı olarak daha tartışılır olabileceğini yazdı.

Gazete raporda artık sadece 2017 sonbaharında mümkün görülen referandumun bazı kişiler için tartışılır olacağını ve seçim kampanyalarından önemli derecede etkilenebileceğinin belirtildiğini aktardı.

Rapora göre Ankara’nın Moskova ile Suriye konusunda, ABD ile de Kürt sorunu konusunda müzakerelerde bulunduğuna işaret ederek, Türkiye’nin güvenlik konusundaki olası tavizlerinin zayıflık olarak yorumlanabileceğini kaydeden gazete, Türkiye’nin çözümden sonra Türk vatandaşlarına özgürlük konusundaki taleplerinin “tuhaf” bulunduğunu yazdı.

Habere göre raporda, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki doğalgaz alanındaki faaliyetleri ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın tepkisi ile Ankara’nın “tehditlerinden” de söz edildi.

ALMANYA’DAN TARAFLARA TAVSİYELER

Öte yandan Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel İsviçre’de Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakerelerin yapılmasından memnuniyetini dile getirdiğini aktardı.

Habere göre Gabriel, müzakereler konusunda uzun zamandır belirsizliğin hakim olduğuna işaret ederek, sadece ve sadece müzakerelerin yapılmasının bir ilerleme teşkil ettiğini belirtti.

Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum taraflarına, taleplerini hafifletmeleri tavsiyesinde bulunan Gabriel, iki taraftan hiçbirinin aşırı talep dayatmasının söz konusu olmadığını söyledi.