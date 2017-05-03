 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 94.290
  • Altın 142,616
  • Dolar 3,5367
  • Euro 3,8582
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKASuat Aşır, "3 ayı geçmemek kaydı" ile cezaevine gönderildi

ABD'den kıtalar arası balistik füze denemesi

» »
ABD'den kıtalar arası balistik füze denemesi
ABD'nin uzun menzilli balistik füze denemesi yaptığı bildirildi.

Hava Kuvvetleri Küresel Saldırı Komutanlığı, California eyaletinde bulunan Vandenberg Hava Üssü'nden "Minuteman 3" kıtalar arası balistik füzenin silahsız olarak fırlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, füzenin 6 bin 759 kilometre uzaklıktaki hedefine ulaştığı belirtildi.

Ülkenin nükleer gücünün bir parçası olan bu deneme, ABD'nin silah siteminin savaşa hazırlığı ve hassasiyetini test etmek amacıyla 10 aydır planlanıyordu.

ABD'nin menzili 12 bin 874 bin kilometreye ulaşan 450 civarında bu tür balistik füzeye sahip olduğu biliniyor.

ABD, 2016 başında ve aynı yılın eylül ayında 4. ve 5. nükleer denemelerini yapan Kuzey Kore'ye gözdağı vermek için bu dönemlerde de B-1 savaş uçaklarını Kore yarımadası üzerinde uçurmuştu.

Kuzey Kore'yi sert şekilde eleştiren ve Çin'in de desteğini alarak Pyongyang'ı nükleer programından vazgeçirmek isteyen ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün yaptığı açıklamada, "doğru şartların olması halinde Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ile görüşebileceğini" açıklamış, söz konusu açıklama Amerikan kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

Amerikan B-1 savaş uçaklarının 2004 yılından bu yana Pasifik bölgesinde görev yaptığı belirtiliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • ABD'li ajanla DEAŞ'lı terörist evli çıktı02 Mayıs 2017 Salı 15:33
  • ABD'de Teksas Üniversitesi'ndeki bıçaklı saldırıda 1 kişi öldü02 Mayıs 2017 Salı 15:21
  • Trump, savaş bekleyenleri ters köşe yaptı: Kuzey Kore Lideri'yle görüşmekten onur duyardım02 Mayıs 2017 Salı 15:19
  • Texas üniversitesinde bıçaklı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı02 Mayıs 2017 Salı 11:20
  • ABD'den Avrupa'ya seyahat uyarısı02 Mayıs 2017 Salı 11:08
  • ABD'de 24 yıl aradan sonra akaryakıtta vergi artışı gündemde02 Mayıs 2017 Salı 11:05
  • Wikipedia kurucusu: Her zaman yanınızda olacağım30 Nisan 2017 Pazar 12:56
  • Trump'a iklim protestosu30 Nisan 2017 Pazar 12:50
  • Kolombiya'da çöken bina: hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi30 Nisan 2017 Pazar 12:20
  • iklim değişikliği yürüyüşü Trump protestosuna dönüştü30 Nisan 2017 Pazar 10:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti