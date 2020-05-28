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ABD’den kriz çıkaracak Hong Kong hamlesi: Özerklik bitti artık mümkün değil

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ABD’den kriz çıkaracak Hong Kong hamlesi: Özerklik bitti artık mümkün değil
ABD’den kriz çıkaracak Hong Kong hamlesi: Özerklik bitti artık mümkün değil

ABD ve Çin arasında tırmanan gerilimde çarpıcı bir gelişme yaşandı. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Hong Kong'un özerklik statüsünü kaybettiğini öne sürerek, uluslararası finans merkezi özelliğinin tehlikede olduğunu söyledi. Pompeo, Kongre'ye durumu bildirdiklerini ifade ederken, atılacak yeni adımlarla ilgili son kararı Başkan Donald Trump verecek.

ABD ve Çin arasında ticaret savaşlarıyla hız kazanan, corona virüsü sürecinde kendini iyiden iyiye hissettiren gerilimde, krizi tırmandıracak bir hamle geldi.

Çin’in ulusal güvenlik yasası çıkarmak istediği Hong Kong’da corona salgınına rağmen protestolar sürerken, Pekin yönetiminin hamlelerinin bölgenin özerklik statüsünü tehlikeye attığı belirtiliyor.

Bu görüşü en hararetli şekilde savunanlardan biri de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Pompeo, Hong Kong’un değişen bu yapısı nedeniyle ABD ile olan ilişkilerinin de etkileneceğini söyledi.

‘KANITLAR ORTADA KİMSE SAVUNAMAZ’

Pompeo, “Uzunca süren çalışmalar ve oluşturulan raporlar sonucunda, Hong Kong’un Çin’den özerkliğini kaybetmeye başlaması nedeniyle ABD 1997 yılı öncesinde uyguladığı ayrıcalıkları sürdüremez. Konuyla ilgili Kongre’yi bilgilendirdim. Mantıklı olan hiç kimse, Hong Kong’un özerkliği olduğunu söyleyemez. Kanıtlar ortada” dedi.

Hong Kong’a ilişkin son kararları Trump’ın vermesi beklenirken, Pompeo’nun açıklamaları ışığında Washington yönetiminin ekonomik ve siyasi yönden pek çok kısıtlama ve yaptırım uygulayabileceği belirtiliyor.

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