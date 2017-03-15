 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.857
  • Altın 143,487
  • Dolar 3,7210
  • Euro 3,9536
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKANevşehir'de balon kazası

ABD’den krize ilk yorum: Karşılıklı saygı içerisinde çözülmeli

»
ABD’den krize ilk yorum: Karşılıklı saygı içerisinde çözülmeli
ABD yönetimi Türkiye ile Hollanda arasındaki krizin karşılıklı saygı içinde çözülmesi gerektiğini bildirdi.

Hollanda’nın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na ülkeye giriş izni vermemesiyle başlayan kriz, Hollanda’ya karayoluyla giden Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Rotterdam’daki Türk başkonsolosluğuna alınmayarak Almanya’ya geri gönderilmesiyle derinleşmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, telefonla gerçekleştirdiği basın toplantısında gazetecilerin Türkiye ve Hollanda arasındaki krizi hakkındaki sorusunu yanıtladı.

Kriz için “Her ikisi de NATO müttefikimiz olan Hollanda ve Türkiye hükümetleri arasında bir mesele” diyen Toner, ABD olarak her iki ülkeyi ‘tansiyonu artırıcı söylemlerden kaçınmaya ve karşılıklı saygı içinde anlaşmazlıkları çözmeye’ çağırdıklarını belirtti.

Sözcü, suçlu tarafın hangisi olduğuna dair soruyu ise her iki ülkeye yönelttiği saygı çağrısını yineleyerek cevap verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Almanya sinyali verdi: Türklerin seçim kampanyalarının yasaklanması mümkün15 Mart 2017 Çarşamba 14:34
  • ABD’den krize ilk yorum: Karşılıklı saygı içerisinde çözülmeli15 Mart 2017 Çarşamba 14:34
  • İzvestiya: Rusya ve Türkiye S-400 füzelerinin fiyatını görüşüyor15 Mart 2017 Çarşamba 14:33
  • Yayman: Bu yıl Rusya’dan 5 milyon turist bekliyoruz15 Mart 2017 Çarşamba 14:27
  • Mahkeme: Zorunlu din dersinin hukuka aykırılığı açık15 Mart 2017 Çarşamba 14:26
  • Başbakan Yıldırım Gürcistan'a gidecek15 Mart 2017 Çarşamba 12:24
  • Mercy Corps'un Türkiye izni iptal edildi15 Mart 2017 Çarşamba 12:22
  • Adalet Bakanı Bozdağ: Bütün uluslararası toplumun ayağa kalkması lazım15 Mart 2017 Çarşamba 12:20
  • 'Büyükanne projesi'nde maaş hakkı kazananlar açıklandı15 Mart 2017 Çarşamba 12:19
  • Çelik: Türkiye'deki Hollanda yatırımları risk altında değil15 Mart 2017 Çarşamba 12:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti