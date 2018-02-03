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ABD'den Kuzey Irak'a silah kaçırmaktan yargılanacaklar

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ABD'den Kuzey Irak'a silah kaçırmaktan yargılanacaklar
ABD'de iki kişi Kuzey Irak'taki peşmerge tarafından kullanılmak üzere Türkiye'ye silah kaçırmakla suçlanıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin Seattle kentinde iki kişi Irak'taki Kürtler tarafından kullanılmak üzere Türkiye'ye silah kaçırdıkları suçlamasıyla yargılanacak.

Assoaciated Press'in haberine göre, 51 yaşındaki ABD'li Paul Brunt ve 29 yaşındaki Iraklı Rawnd Khaleel Aldalawi hakkındaki iddianame büyük jüri tarafından kabul edildi. Savcılık, Brunt'ın silahları satın aldığını ve bu silahların otomobillerin yan panellerine gizlenerek gemiyle nakliye edildiğini öne sürdü.

Türk yetkililer ikinci nakliyatı yakaladı

Başsavcılık ofisi, ilk nakliyatın Şubat 2017'de yapıldığını ve üç aracın içine gizlenmiş 30 silahtan oluştuğunu bildirdi. İkinci nakliyatın ise Kasım ayında yine iki araca gizlenmiş 47 silahtan oluştuğu belirtildi. İkinci nakliyatın Türk yetkililer tarafından fark edilmesi üzerine soruşturma açıldığı bildirildi.

Sanıkların avukatları konuyla ilgili yorum yapmazken, Iraklı sanık Aldalawi'nin peşmergeyi desteklediği, çünkü Irak hükümetinin bölgeyi IŞİD'den korumak için bir şey yapmadığını söylediği belirtildi.

Irak'ın kuzeyinde 2014'ten bu yana IŞİD'e karşı mücadele yürüten peşmerge, bu örgütün çıkarıldığı bölgelerde kontrolü elinde tutuyor.

Kerkük ve çevresini IŞİD'den geri alan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de düzenlediği ve Irak hülümetinin "yasa dışı" olduğunu vurguladığı referandum sonrasında Bağdat yönetimi, petrol zengini Kerkük vilayetinin tamamında kontrolü ele geçirmişti.

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