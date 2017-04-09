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ABD'den Kuzey Kore hamlesi

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ABD'den Kuzey Kore hamlesi
ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı (PACOM) Carl Vinson Uçak Gemisi Görev Grubuna Avustralya seyahatini iptal edip Kore sularına dönmesi emrini verdi.

PACOM sözcüsü Deniz Binbaşı Dave Benham yaptığı yazılı açıklamada “ABD Pasifik Komutanlığı, Carl Vinson’un, teyakkuz ve varlık göstermek için tedbir olarak Batı Pasifik’e yönelmesi emrini verdi” dedi.

Üçüncü Filo’ya bağlı Carl Vinson’un Batı Pasifik’teki menfaatlerini koruma amacıyla hareket ettiğin ifade eden Benham açıklamasında, “Bölgedeki bir numaralı tehdit dikkatsiz, sorumsuz, istikrarsızlığa yol açan füze testleri ve nükleer silah elde etmek çalışmaları dolayısıyla Kuzey Kore’dir.” dedi.

Kuzey Kore en son 5 Nisan’da orta menzilli Scud füzesini denemiş ve söz konusu füze 40 mil uçtuktan sonra infilak edip Japon Denizi’ne düşmüştü.

Diğer taraftan Pyongyang, 6 Mart’ta da dört balistik füze fırlatmış ve füzeler denize düşmeden önce 620 mil uçmuştu.

ABD en uzun menzile ulaşan füze denemesi olarak tanımladığı bu denemeden sonra, yaklaşık bir yıldır görüşmeleri devam eden Termal Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi’nin (THAAD) Güney Kore'ye yerleştirilmesi sürecini hızlandırmıştı.

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