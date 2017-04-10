 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.159
  • Altın 150,389
  • Dolar 3,7326
  • Euro 3,9486
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAGirne Boğaz yolunda kaza meydana geldi

ABD’den Kuzey Kore hamlesi

» »
ABD’den Kuzey Kore hamlesi
Kuzey Kore’nin füze denemesinin ardından, ABD bölgedeki varlığını artırma kararı aldı. ABD Deniz Kuvvetlerine ait savaş gemilerinin Kore sularına gönderildiği duyuruldu.

Kuzey Kore'nin yaptığı son füze denemesinin ardından, ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemilerinin Kore sularına gönderildiği bildirildi.

ABD Pasifik Komutanlığı sözcüsü Binbaşı Dave Benham, "Carl Vinson Görev Grubu'na teyakkuz ve varlık göstermek için tedbir olarak Batı Pasifik'e gönderilme emri” verildiği açıkladı. Benham Fransız Haber Ajansı AFP’ye yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin "düşüncesiz, sorumsuz ve istikrarsızlığa yol açan” füze ve nükleer programı nedeniyle bölgedeki en büyük tehdit olduğunu ifade etti.

ABD hükümetinden bir yetkiliReuters haber ajansına cumartesi günü yaptığı açıklamada, bir uçak gemisi ile savaş gemilerinden oluşan filonun Singapur’dan Kore Yarımadası’na gönderildiğini belirtti. Yetkili “bölgedeki varlığımızın güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Carl Vinson uçak gemisi ile beraberindeki savaş gemilerinin, Avustralya'da konuşlanması planlanıyordu. Ancak gelen talimat ile gemilerin Singapur'dan Pasifik Okyanusu'nun batısına yöneldiği belirtildi.

Kuzey Kore'nin füze denemeleri

Kuzey Kore son olarak 5 Nisan Çarşamba günü balistik füze denemesinde bulunmuş, Japonya'ya doğru fırlatılan füze 60 kilometre uçtuktan sonra infilak etmişti.

Kuzey Kore yaptırımlara rağmen nükleer silah programı üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Kuzey Kore, ikisi geçen yıl olmak üzere 2006 yılından bu yana 5 nükleer füze denemesi yaptı. Bunun yanı sıra Pyongyang, nükleer başlıkları ABD'ye kadar ulaşabilecek uzun menzilli füzelerin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, nisan ayında Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada, eğer Çin Kuzey Kore'ye nükleer silah programından vazgeçme yönünde baskı yapmazsa, ABD'nin Kuzey Kore konusunda tek başına hareket edeceğini ifade etmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Saldırının maliyeti 93,81 milyon dolar08 Nisan 2017 Cumartesi 09:51
  • Bolivya'dan ABD'ye uluslararası hukuku ihlal suçlaması08 Nisan 2017 Cumartesi 09:44
  • Kuzey Atlantik gemi hattında buz dağı istilası07 Nisan 2017 Cuma 10:50
  • Toronto havaalanında bomba paniği07 Nisan 2017 Cuma 10:46
  • Trump: "Suriye'de yaşananlar insanlık için yüz karasıdır"07 Nisan 2017 Cuma 10:44
  • ABD, Suriye'yi Kıbrıs açıklarından vurdu!07 Nisan 2017 Cuma 09:25
  • Brezilya'da polislere grev yasağı06 Nisan 2017 Perşembe 13:04
  • Meksikalı eski uyuşturucu baronuna ömür boyu hapis06 Nisan 2017 Perşembe 12:53
  • Kolombiya'daki sel felaketi05 Nisan 2017 Çarşamba 16:59
  • ABD, BM nüfus fonuna mali desteğini kesiyor04 Nisan 2017 Salı 14:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti