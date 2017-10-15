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ABD'den Kuzey Kore'ye: İlk bomba düşene kadar...

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ABD'den Kuzey Kore'ye: İlk bomba düşene kadar...
CNN'e konuşan ABD Dışişleri Bakanı Tillerson "İlk bomba düşene kadar Kuzey Kore krizini diplomatik yollarla çözmeye çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

CNN kanalına konuşan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Kore ile süren krize değindi. Başkan Donald Trump'ın savaş çıkarmak istemediğini vurgulayan Tillerson "Meselenin diplomatik yollarla çözülmesini istiyor, savaş çıkarma peşinde değil. Diplomatik çabalar ilk bomba düşene kadar devam edecek" dedi.

Tillerson, Kuzey Kore konusunda Trump'ın diplomasiyi 'vakit kaybı' olarak görmediğini de söyledi.

​Öte yandan Trump'ın önceki gün açıkladığı İran stratejisinde, P5+1 (ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin + Almanya) ülkeleriyle imzalanan nihai nükleer anlaşmayı sürdürmeyeceğinin sinyallerini vermesini de değerlendiren Tillerson şu ifadeleri kullandı: "Birçok tarafın imza attığı bir anlaşma ve birçok teknik ihlal yaşandı. Yanıtımız diğer taraflarla birlikte çalışıp anlaşmanın uygulanmasını ve daha çok denetlenmesini talep etmek oldu."

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