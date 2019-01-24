ABD’den Maduro’ya rest: Diplomatları Venezuela’dan çekmiyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’da muhalefet lideri Meclis başkanı Juan Guaido’yu resmen devlet başkanı olarak tanıyacağını ilan etmişti. Pompeo da Venazuela ordusuna demokrasiyi destekleme çağrısı yapmıştı. Devlet Başkanı Maduro bunun üzerine Washington’la diplomatik ilişkileri kestiklerini açıklayıp ABD’li diplomatların 72 saat içinde ülkeyi terketmesini istemişti.

Guaido ise yetkinin kendisinde olduğunu belirterek ABD’li diplomatların ülkede kalmasını istedi.

Gelişmelerin ardından açıklama daha yapan Pompeo, Maduro hükümetin ABD ile ilişkileri kesme ve diplomatları istenmeyen kişi ilan etme yetkisine sahip olmadığını belirterek “ABD, Venezuela ile diplomatik ilişkilerini sürdürecek ve bu ilişkiyi bizim diplomatik temsilciliklerimizi ülkesine davet eden geçici Başkan Guaido hükümeti üzerinden sağlayacaktır” dedi.

Diplomatları çekmeyeceklerini bildiren Pompeo, Guaido’ya kendilerine ülkede kalmasına izin verdiği için teşekkür etti.