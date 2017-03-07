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ABD'den Menbic 'kalkan'ı

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ABD'den Menbic 'kalkan'ı
ABD, Türkiye destekli ÖSO ile YPG arasındaki çatışmaları önlemek üzere Menbic'e asker konuşlandırdı. Diğer yandan Türk, Amerikan ve Rus genelkurmay başkanlarının Antalya'da bir toplantı gerçekleştirdiği açıklandı.

ABD, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile YPG arasında çatışmaları önlemek için Menbic'e asker konuşlandırıldığını açıkladı. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon sözcüsü Yüzbaşı Jeff Davis, 'Menbic'in içinde ve batısında geçen haftadan itibaren caydırıcı ve güvence veren, gözle görülür bir işaret olarak Amerikan askerlerinin konuşlandırıldığını' duyurdu.

Davis, "Bu yeni bir adım. İlk kez böyle bir şey yapmak durumunda kaldık. Amaç, düşmanın Menbic'den çıkarılması için görünür bir sembol olarak orada olmak. Başkalarının orayı 'kurtarmak' için taarruza geçmesine gerek yok" diye konuştu.

Pentagon sözcüsü, bölgeye konuşlandırılan asker sayısı ile ilgili net bilgi vermedi, ancak sayılarının 'birkaç düzineden az' olduğunu ve mevcut yetkiler kapsamında görev yaptıklarını belirtti. Davis, bölgedeki komutanların küçük birlikleri kısa süreliğine nakletme yetkisine sahip olduğunu hatırlattı.

MAK: Artan Türk tehdidi üzerine…

Şimdiye kadar Menbic'de eğitim ve danışmanlık görevi yürüten Amerikan birlikleri böylece ilk kez Türkiye destekli ÖSO ile belkemiğini Kürt Halk Savunma Birlikleri'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında çatışmaları önleyici bir nevi kalkan işlevi görecek. ABD, bölgedeki silahlı grupların IŞİD ile mücadeleye odaklanmasını istiyor.

Türkiye destekli ÖSO ile SDG'nin parçası olan ve YPG'nin de dahil olduğu Menbic Askeri Konseyi (MAK) arasında çatışmalar çarşamba gününden beri Menbic'in batısındaki köylere odaklanmıştı.

Menbic'in kontrolünü elinde bulunduran Menbic Askeri Konseyi, 'kenti işgal etmeye yönelik Türk tehditlerinin artması üzerine ABD öncülüğündeki müttefiklerin bölgedeki varlığını güçlendirdiğini' açıkladı.

Geçen hafta ÖSO ile Menbic'in batısında yaşanan çatışmaların ardından Konsey, Türkiye destekli güçlerin bulunduğu cephe hattındaki köylerin Rusya ile anlaşmalı olarak Suriye hükümet birliklerine devredildiğini açıklamıştı.

Antalya'da üçlü görüşme

Suriye'de gerilimin arttığı bir dönemde Türkiye, Rusya ve ABD genelkurmay başkanlarının Antalya'da bir görüşme gerçekleştirmesi dikkat çekti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin internet sayfasında, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Francis Dunford ve Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Vasilyeviç Gerasimov'un katılımıyla Antalya'da üçlü bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgedeki güvenlikle ilgili ortak konular görüşülmektedir" açıklaması yer aldı.

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