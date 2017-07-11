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ABD'den Myanmar'a BM misyonuyla iş birliği çağrısı

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ABD'den Myanmar'a BM misyonuyla iş birliği çağrısı
Myanmar hükümetine, asker ve güvenlik güçleri tarafından Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) karşı yapılanlar dahil iddia edilen ihlallerini soruşturmakla görevli BM misyonu ile iş birliği yapması çağrısında bulundu.

Haley, yaptığı yazılı açıklamada, Myanmar yönetiminden, Arakanlı Müslümanlara yönelik cinayet, tecavüz, işkence ve keyfi tutuklamalar gibi insan hakkı ihlallerini ortaya çıkaracak "uluslararası bağımsız delil tespiti soruşturma misyonu" özelliğindeki BM İnsan Hakları Komisyonu   AraştırmaHeyeti'ne engeller çıkarmamasını istedi.     

Myanmarlı yetkililerin kısa süre önce BM İnsan Hakları Komisyonu Araştırma Heyeti'nin vizelerini reddedeceğini açıkladığını anımsatan Haley, açıklamasına şöyle devam etti:     

"Hiç kimse kendi etnik kökenleri ya da dini inançlarından dolayı ayrımcılığa ya da şiddete maruz kalmamalı. Myanmar hükümetinin BM misyonunun işini yapmasına izin vermesi büyük önem taşıyor. Uluslararası toplum, Myanmar'da olanları görmezden gelemez. Myanmar hükümetini bu araştırma misyonuyla tamamen iş birliği yapmaya çağırmak zorundayız."     

Cenevre'de mart ayında yapılan toplantıda 47 ülke, Myanmar genelinde ve özellikle Arakan eyaletinde Myanmar ordusu ve güvenlik güçlerinin işlediği suçların soruşturulması konusunda BM insan hakları misyonunun oluşturulması konusunda uzlaşmaya varmıştı.     

ARAKANLI MÜSLÜMANLARIN DURUMU     

Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çıkan çatışmalar, Rohingyaların dramını gözler önüne sermişti. Olaylarda, çoğu Müslüman çok sayıda kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmiş, şiddet olayları nedeniyle binlerce kişi bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı.     

Myanmar'da 1982'de kabul edilen yasayla vatandaşlık haklarını kaybeden Arakanlı Müslümanlar "devletsiz" sayılıyor. BM tarafından "eziyet gören dini azınlık" olarak kabul edilen Arakanlı Müslümanlar, hem şiddet olaylarına hem de yasal, ekonomik ve toplumsal ayrımcılığa maruz kalıyor.     

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