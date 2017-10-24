ABD'den Myanmar'a ek yaptırım kararı

Amerikan yönetimi Myanmar Ordusu'nda görevli Rohingya Müslümanlarına yönelik şiddetten sorumlu tutulan üst düzey askerlere yönelik ek yaptırım kararı aldı.

Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert yaptığı açıklamada Rohingya Müslümanlarının insan onuruna yakışır bir hayat sürebilmesi için bir dizi ek önlemin alındığını, buna bazı grup ya da kişilere yönelik yaptırımlar uygulanması kararının da dahil olduğunu belirtti.

Sözcü, "Rohingyalılar ve diğer toplulukların maruz kaldığı şiddet ve travmatik muamele ile Rakhayn'daki gelişmeler nedeniyle derin endişe içindeyiz" dedi. Sözcü Nauert, Myanmar ordusunda görev yapan ve daha önce görev yapmış olan, Rohingyalı Müslümanlar ya da başka topluluklara uygulananan şiddette payı bulunan üst düzey askerlere yönelik önlemler alındığını söyleyerek, bu önlemlere seyahat kısıtlamaları ve ekonomik önlemler seçeneğinin de dahil olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson geçen hafta yaptığı açıklamada Rohingya krizinden Myanmar Ordusu yönetimini sorumlu tutmuştu.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise Eylül ayında yaptığı açıklamada "Myanmar Ordusu üyeleri Rohingya Müslümanlarına yaptıkları acımasız saldırılardan sorumlu tutulana kadar, Myanmar'a silah temin edilmemesi" çağrısında bulunmuştu. ABD uzun süre önce Myanmar Ordusu'na silah satışını durdurmuştu.

Ağustos ayında şiddetlenen çatışmalar nedeniyle 580 bin Rohingyalının komşu Bangladeş'e kaçtığı belirtiliyor. BM ve birçok ülke Myanmar Ordusu'na çoğunluğu Budist olan ülkede Müslümanlara yönelik "etnik temizlik" uyguladığı suçlamasında bulunuyor. Myanmar yönetimi ise bu iddiaları reddediyor.

Rohingya Müslümanlarına 340 milyon dolar yardım sözü

Bangladeş'ten bir yetkili Cenevre'de Rohingyalı mültecilere yardım için yapılan konferanstaki açıklamasında, Myanmar'da yaşananları, "1994 yılında Ruanda'da yaşanan soykırımdan bu yana bir ülkede yaşanan en büyük göç" şeklinde nitelendirdi. Sözcü Rakhayn'da şiddetin devam ettiğinin altını çizdi. Cenevre'de yapılan yardım konferansında BM'ye Rohingyalı mültecilere yardım için 320 milyon dolar yardım sözü verildi. Bu yardımların 30 milyon doları AB tarafından yapılacak.

Myanmar'daki Budist çoğunluk nesillerden beri Myanmar'da yaşamalarına rağmen Rohingya Müslümanlarına Bangladeş'ten kaçak gelen devletsiz göçmenler gözüyle bakıyor. Ülkedeki Müslümanlar dünyanın en çok takibata uğrayan azınlıkları arasında yer alıyor.