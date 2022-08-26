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ABD’den petrol fiyatlarının tırmanacağı endişesi

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ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Adewale Adeyemo, Washington'un, 5 Aralık'tan itibaren Rus petrolüne erişimin azalmasıyla petrol fiyatlarının tırmanacağı yönünde endişelendiğini söyledi.
ABD’den petrol fiyatlarının tırmanacağı endişesi

ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Adewale Adeyemo, Washington’un, 5 Aralık’tan itibaren Rus petrolüne erişimin azalmasıyla petrol fiyatlarının tırmanacağı yönünde endişelendiğini söyledi.

ABD, Rusya’nın enerji ihracat gelirlerini azaltmak için ülkeden fosil yakıt ithalatını yasaklamış, uygulamaya istisna olarak bazı kuruluşlarla 5 Aralık’a kadar enerji alım satımına devam edilmesine izin vermişti.

ÖZEL SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞME

Hindistan’ın Yeni Delhi şehrinde bugün gazetecilere açıklama yapan Adeyamo, Rus ham petrolüne ithalat tavan fiyatı getirme konusunda Hindistan yetkilileri ve özel sektör katılımcılarıyla etkili bir görüşme yürüttüklerini belirtti.

Öte yandan, Enerji fiyatları Avrupa genelinde de artmaya devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Avrupa’da doğalgaz ve kömür fiyatları ikiye katlandı

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