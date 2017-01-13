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ABD'den Polonya'ya asker ve teçhizat sevkiyatı

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ABD'den Polonya'ya asker ve teçhizat sevkiyatı
NATO operasyonu kapsamında Polonya'da konuşlandırılması planlanan çok sayıda aracın bulunduğu Amerikan askeri konvoyu, Almanya-Polonya sınırını geçerek Zagan kentine ulaştı.

Polonya devlet televizyonu, Rus askeri gücüne ilişkin endişeleri ortadan kaldırmayı ve NATO'nun doğu sınırını güçlendirmeyi amaçlayan "Atlantik Kararlılık Operasyonu" kapsamında Polonya'da konuşlandırılması planlanan çok sayıda aracın bulunduğu Amerikan askeri konvoyunun Almanya-Polonya sınırını geçerek Polonya'ya ulaştığını bildirdi.

Haberde, Almanya'nın kuzeyindeki Bremerhaven limanından hareket eden 3. Zırhlı Tugaya ait askeri konvoyun Olszyna bölgesinden Polonya'ya girdiği, Amerikan askerleri ile Tugay Komutanı Christopher R. Norrie'in de Polonya'ya ulaştığı bilgisi verildi.

Konvoyun, Almanya-Polonya sınırında Polonya ordusunda görev yapan Korgenaral Jaroslaw Mika tarafından karşıladığı duyurulan haberde, konvoyun daha sonra Zagan kentinde askeri törenle karşılandığını kaydedildi.

Bölgede yarın gerçekleştirilecek resmi programa, Polonya Başbakanı Beata Szydlo ve Ulusal Savunma Bakanı Antoni Macierewicz'in yanı sıra yüksek rütbeli NATO komutanlarının katılacağı açıklandı.

Sevkiyat kapsamında ilk Amerikan askerleri geçen cumartesi günü Zagan'a varmıştı. Polonya'nın Swietoszow, Skwierzynia ve Boleslawiec kentlerinde 18 Ocak'a kadar konuşlandırılacak birlikler, Polonya'da 9 ay kalacak. Ayrıca birliklerin bir bölümü Baltık ülkelerinin yanı sıra Bulgaristan ve Romanya'ya yönlendirilecek.

Operasyon süresince NATO doğu sınırı için 3. Zırhlı Tugayının 3 bin 500 askeri sevk edildi.

NATO, Ukrayna krizi ve Rusya'nın müdahalesi sonrası geçen yıl temmuz ayında Varşova'da düzenlenen zirvede doğu sınırındaki savunma kapasitesini güçlendirme kararı almıştı. NATO, bu kapsamda Polonya ve Baltık ülkelerinde dönüşümlü olarak 4 uluslararası tabur konuşlandıracak.

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