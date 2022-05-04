  • BIST 2.430,55
  • Altın 886.947
  • Dolar 14.7731
  • Euro 15.5619
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAGizemli hepatitle ilgili ilk ciddi uyarı geldi

ABD’den Rusya adımı: CIA, Instagram üzerinden muhbir arıyor

» »
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden rahatsız olan ve ülke hakkında istihbarat sağlamak isteyen Ruslar için yeni bir talimat yayınladı.
ABD’den Rusya adımı: CIA, Instagram üzerinden muhbir arıyor

Rusya-Ukrayna savaşının üçüncü ayına girerken CIA, Instagram hesabı üzerinden casusların görevlendirilmesi ve Rusya’ya ait gizli bilgileri toplama konusunda adım attı.

CIA, önceki gün yayınladığı talimat metniyle savaş karşıtı insanların Rusya’dan istihbarat sağlamaya ve resmi Rus sırlarını paylaşmaya çağırdı.

Washinton Post’ta yer alan habere göre, CIA, istihbarat sağlayacak muhbirlerin Rusya tarafından yakalanmaması için, kullanıcıların anonim olarak çevrim içi bir şekilde hareket etmelerini sağlayacak ayrıntılı Rusça talimatlar paylaştı.

“Bizimle iletişime geçmek için ev veya ofis bilgisayarınızı kullanmayın” uyarısında bulunulan talimat metninde, çok özel bir VPN kullanılması gerektiği vurgulandı.

“RUSLAR BAĞLANTI KURMAYA ÇALIŞIYOR”

CIA’nin adımını değerlendiren yetkililer, daha fazla Rus istihbarat bilgilerini ele geçirmek için riskli bir adım atıldığını söyledi. Konuya ilişkin açıklama yapan ve ismi gizli tutulan bir CIA yetkilisi, “Endişeli Ruslar, CIA ile bağlantı kurmaya çalışıyor ve biz de güvenli bir şekilde iletişim kurmalarının yolunu sağlamak istedik” ifadesini kullandı.

Başka bir CIA yetkilisi ise, yeni yayınlanan talimatların “Rus hükümetinin haksız savaşı nedeniyle bize ulaşmak zorunda hissedenlerin, bize rahat bir şekilde ulaşabilmelerini sağladık. Misyonumuz, bireylerin bizimle her yerden güvenli bir şekilde iletişim kurabilmelerini gerektiriyor” dedi.

Rusya’da da görev yapan ve eski bir CIA çalışanı olan John Sipher, yayınlanan talimatlar ile ilgili uyarılarda bulunarak “Bugün ilk temas için bir elçiliğe yürümekten veya sokakta bir ABD’li ile yakınlaşmaktan daha güvenli yöntemler önermenin uygun olduğunu düşünüyorum” ifadesini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Brezilya lideriyle ünlü oyuncu birbirine girdi30 Nisan 2022 Cumartesi 17:23
  • Biden’dan “Putin’in bilim insanlarını çalma” planı30 Nisan 2022 Cumartesi 11:44
  • ABD’de “üçüncü yol”a destek büyüyor29 Nisan 2022 Cuma 21:17
  • Biden 20-24 Mayıs'ta Japonya ve Güney Kore'yi ziyaret edecek28 Nisan 2022 Perşembe 10:41
  • Meksika: COVID-19 salgından endemik aşamaya geçti27 Nisan 2022 Çarşamba 13:27
  • Gizemli hepatit virüsü Kanada'da da görüldü27 Nisan 2022 Çarşamba 10:37
  • Twitter'ın kurucu ortağından Elon Musk’a övgü26 Nisan 2022 Salı 11:24
  • Brent petrolün varili 102,75 dolar26 Nisan 2022 Salı 11:02
  • ABD: Derinden rahatsızlık duyuyoruz26 Nisan 2022 Salı 09:16
  • Biden, Ukrayna büyükelçisi için adayını açıkladı25 Nisan 2022 Pazartesi 19:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti