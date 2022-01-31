  • BIST 2.005,00
  • Altın 762.49261
  • Dolar 13.3859
  • Euro 14.9486
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

ABD’den Rusya’ya baskı yapma sözü

» »
Thomas-Greenfield, “Endişelerimizi, Ukrayna’nın endişelerini ve Rusya’nın endişelerini diplomatik masada ele almaya hazır olduğumuzu açıkça belirttik. Bu, savaş alanında yapılamaz” dedi.
ABD’den Rusya’ya baskı yapma sözü

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken, ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, 28 Ocak'ta 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi’nden Rusya’nın Ukrayna’ya karşı “tehditkar davranışını” ve Rus birliklerinin Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınağı görüşmek üzere toplanmasını talep etmişti.

Thomas-Greenfield ABD basına verdiği röportajda, yarın yapılacak olan toplantıda Rusya'ya baskı yapma sözü vererek, “Ruslara kendilerini açıklama çağrısında birleştik. Onları dinlemeye hazırlıklı olarak toplantıya gireceğiz ancak propagandalarıyla dikkatimizi dağıtmayacağız” dedi.

İki ülke arasındaki krizi diplomatik yollarla ele almaya hazır olduklarının ifade eden Thomas-Greenfield, “Endişelerimizi, Ukrayna’nın endişelerini ve Rusya’nın endişelerini diplomatik masada ele almaya hazır olduğumuzu açıkça belirttik. Bu, savaş alanında yapılamaz” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İçi Kokain Dolu 20 Bin Hindistan Cevizi Bulundu29 Ocak 2022 Cumartesi 11:04
  • Biden’ in Ziyaret Edeceği Pittsburgh’ da Köprü Çöktü: 10 Yaralı28 Ocak 2022 Cuma 20:17
  • ABD’ li Senatörlerden Biden’ a Türkiye’ deki Sansürle Mücadele Çağrısı28 Ocak 2022 Cuma 19:13
  • ABD, Esed ile ilişkileri asla normalleştirmeyeceklerini açıkladı28 Ocak 2022 Cuma 12:49
  • Yemin etti, bir ilki başardı28 Ocak 2022 Cuma 12:23
  • Ukrayna krizi: Rusya’nın kara parası İngiltere’ye akıyor28 Ocak 2022 Cuma 11:49
  • ABD: Rusya Ukrayna'ya saldırırsa Kuzey Akım 2 ilerlemez28 Ocak 2022 Cuma 10:22
  • ABD Ekonomisi 2021'de Yüzde 5,7 Büyüdü27 Ocak 2022 Perşembe 18:39
  • Dünyanın en değerli markaları belli oldu26 Ocak 2022 Çarşamba 12:29
  • Asya ve Pasifik kökenlilere karşı nefret suçlarında yüksek artış26 Ocak 2022 Çarşamba 11:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti