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ABD’den Rusya’ya gözdağı: Çok uluslu savaş grupları kuruldu

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "NATO, doğu kanadını güçlendirmek için Polonya, Estonya, Letonya, Litvanya'da bulunanlara ek olarak Romanya, Macaristan, Bulgaristan ve Slovakya'da da çok uluslu savaş grupları kurdu” dedi.
ABD’den Rusya’ya gözdağı: Çok uluslu savaş grupları kuruldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO’yu bölebileceğini düşündüğünün ancak NATO’nun daha güçlü ve birleşik olduğunu belirten ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken şöyle konuştu:

* Moskova’nın, savaş suçlarından sorumlu tutulmasını sağlamak için, Rus hükümetine daha büyük maliyetler yüklemek için uluslararası çaba ve Ukrayna’nın yanında durma konusunda her zamankinden daha büyük bir kararlılık var.

* NATO, doğu kanadını güçlendirmek için Polonya, Estonya, Letonya, Litvanya’da bulunanlara ek olarak Romanya, Macaristan, Bulgaristan ve Slovakya’da da çok uluslu savaş grupları kurdu.

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