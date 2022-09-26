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ABD'den Rusya'ya nükleer silah uyarısı: Sonucu felaket olur

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Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı herhangi bir şekilde nükleer silaha başvurması halinde kararlı bir karşılık vereceğini bildirdi ve Moskova'yı "felakete varan sonuçlarla" karşı karşıya kalacağı konusunda uyardı.
ABD'den Rusya'ya nükleer silah uyarısı: Sonucu felaket olur

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı herhangi bir şekilde nükleer silaha başvurması halinde kararlı bir karşılık vereceğini bildirdi ve Moskova'yı "felakete varan sonuçlarla" karşı karşıya kalacağı konusunda uyardı.

Euronews'in haberine göre; ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan NBC televizyonunda yaptığı açıklamada "Eğer Rusya çizgiyi aşarsa, bunun Rusya için felakete varan sonuçları olur" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i seferberlik ilan ettiği televizyon konuşmasında üstü kapalı bir biçimde 'nükleer tehditte' bulunmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Sullivan, "ABD'nin bunun tam olarak ne anlama geldiğini özel olarak Moskova'ya ilettiğini" belirtti.

Sullivan ayrıca ABD'nin Rusya ile sık sık ve doğrudan iletişim içinde olduğunu, bunun son günlerde Ukrayna'daki durum ve Putin'in eylem ve tehditlerine yönelik tartışmaları da kapsadığını sözlerine ekledi.

Putin'in "Ukrayna halkını haritadan silme niyetinin hala sürdüğünü" belirten Sullivan "Bu nedenle o buna devam ettikçe biz de silahlar, cephanelik, istihbarat ve sunabildiğimiz her türlü desteğe devam etmek zorundayız" diye konuştu.

Ukrayna nükleer güce sahip ülkelerden seslerini yükseltmesini istemişti
Ukrayna'da işgal ettiği topraklarda referandum düzenleyerek Rusya'ya katılımını sağlamayı amaçlayan Moskova, bu topraklara yönelik saldırıları Rusya'ya saldırı olarak göreceğini açıklamış, böyle bir durumun da nükleer silah kullanımı da dahil Rusya'nın kendini savunma gerekçesi olacağını duyurmuştu.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk defa seferberlik ilan eden Putin, "Rusya'ya karşı saldırgan söylemler kullananlara hatırlatmak isterim ki, bu ülkenin çeşitli silahları var, bazıları NATO ülkelerinin sahip olduğundan daha modern. Toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse Rusya mevcut tüm yolları kullanacak, bu bir blöf değil” ifadelerini kullanmıştı."

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dymitro Kuleba bu tehditleri "sorumsuzca ve kesinlikle kabul edilemez" ifadeleriyle tanımlamış ve "Ukrayna teslim olmayacak. Bütün nükleer güçlere seslerini yükseltmelerini ve Rusya'ya böyle bir söylemin dünyayı tehlikeye atacağını ve hoş görülmeyeceğini açıkça söylemeli" ekliden sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuştu.

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