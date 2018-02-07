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ABD’den Rusya’ya üstü kapalı tehdit

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ABD’den Rusya’ya üstü kapalı tehdit
ABD’den Rusya’ya üstü kapalı tehdit

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Rusya’yı nükleer gerginliği tırmandırmakla suçlayarak, “Bizden bir şey görmeden ellerindeki bir şeyden vazgeçeceklerini sanmıyorum.” dedi.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi’nde, 2018 Nükleer Durum İnceleme ve Ulusal Savunma Strateji Belgeleri hakkında, Kongre üyelerinin sorularını yanıtladı.

Mattis, Rusya’nın 1987 yılında imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşmasını ihlal ettiğini söyledi.
Jim Mattis, Moskova’nın, stratejik olmayan nükleer balistik füzelerini devreye soktuğunu anlattı.

“Rusların bizden bir şey görmeden ellerindeki bir şeylerden vazgeçmeye istekli olacaklarını sanmıyorum.”
Mattis, Rusya’nın sadece sayıları bilinen stratejik nükleer güç unsurlarının sayısını azalttığını, buna karşılık nükleer sistemlerini modernize ettiğini vurguladı.

Amerikan Savunma Bakanı Mattis, Rusya’nın tutumuna bağlı olarak ülkesinin de elinde koz olarak bulunan, denizde konuşlu seyir füzelerini tekrar devreye sokacağını ve düşük tesirli nükleer balistik füzeleri geliştireceğini söyledi.

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