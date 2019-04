ABD'den S-400 tehdidi: Türkiye seçimini yapmalı, Türkiye: ABD Seçimini yapmalı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımı ile NATO arasında seçim yapması gerektiği açıklaması yaptı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Washington'da düzenlenen NATO toplantısında Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasıyla ilgili konuştu.

Pence, "Türkiye seçim yapmalı. Tarihteki en başarılı askeri ittifakın önemli bir ortağı olarak mı kalacak yoksa ittifakımızı baltalayan bu tür umursamaz kararlar alarak bu ortaklığın güvenliğini riske mi atacak?" dedi.

Pence, Washington'da düzenlenen "NATO Birleştirir: İttifak 70 Yaşında" etkinliği kapsamında Atlantik Konseyi, German Marshall Fund ve Münih Güvenlik Konferansı tarafından düzenlenen panelde konuştu.

ABD Başkan Yardımcısı Pence konuşmasında "ABD'nin Patriot hava savunma sistemini sağlamasına rağmen Türkiye'nin S-400 alımı planına devam etmesi oldukça tedirgin edicidir" ifadesini kullandı. Pence "Türkiye eğer Rus S-400 satın alma işlemini tamamlarsa F-35 programından da çıkarılma riskiyle karşı karşıya kalır. Bu durum, Türkiye'nin sadece savunma kapasitesine zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda programdaki Türk tedarikçilerin de birçoğuna zarar verir" dedi.

Pence konuşmasının ardından paylaştığı Twitter mesajında da "ABD Başkanı Trump açıkça beyan etti, NATO müttefiklerinin ittifakımızın uyumunu tehdit eden düşmanlarımızdan silah satın almaya devam etmesine kayıtsız kalmayacağız" dedi.

2.108 kişi bunun hakkında konuşuyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Washington'da aynı etkinlikte yaptığı konuşmada S-400 anlaşmasından geri dönülmeyeceğini söylemişti.

TÜRKİYE'DEN İLK TEPKİ

Öte yandan Pence'in açıklamalarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Twitter hesabından yaptığı İngilizce açıklama ile tepki gösterdi. Oktay "ABD seçim yapmalı. Türkiye'nin müttefiki olarak mı kalmak istiyor yoksa NATO müttefikinin düşmanlarına karşı savunmasını baltalamak için teröristlerle ortak güçlere katılarak dostluğumuzu riske mi atmak istiyor?" ifadesini kullandı.

3.102 kişi bunun hakkında konuşuyor

PENCE ALMANYA'YI DA HEDEF ALDI

Pence panelde yaptığı konuşmada Almanya'yı da hedef aldı.

Geçtiğimiz yıllarda bazı ülkelerin savunma harcamalarını artırdığını söyleyen Pence ancak Almanya başta olmak üzere birçok ülkenin bu konuda yetersiz kaldığını kaydetti.

Rusya doğalgazını Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 boru hattını da hedef alan Pence, "müttefiklerinin Rusya'ya bağımlı olmaları durumunda" Avrupa'nın birlik ve güvenliğini koruyamayacağını savundu.

Pence "Avrupa'nın en büyük ekonomisinin Rus saldırganlığı tehdidini görmezden gelmesi ve kendi savunmasını ihmal etmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.