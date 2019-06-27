  • BIST 95.713
  • Altın 260,249
  • Dolar 5,7653
  • Euro 6,5528
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

ABD'den S-400 uyarısı: F-35'lere ve ekonomiye zararı olur

»
S-400'ler konusunda ABD'den yeni uyarı geldi. ABD'nin Savunma Bakan Vekili Esper, S-400'lerin hem Türkiye'nin F-35 programına hem de ekonomiye zarar vereceğini söyledi.
ABD'den S-400 uyarısı: F-35'lere ve ekonomiye zararı olur

ABD'nin Savunma Bakan Vekili Mark Esper, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi almasının Türkiye'nin F-35 programındaki rolünü sona erdireceği gibi Türk ekonomisine de yaptırımlar nedeniyle zarar vereceği uyarısında bulundu. 

Esper'in bu uyarıyı NATO Savunma Bakanlarını bir araya getiren Brüksel'deki görüşmeler kapsamında Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ilettiği belirtiliyor.

Esper ve Akar görüşmesine ilişkin Reuters'a bilgi veren Amerikalı bir yetklili, "Esper, Türkiye'nin hem S-400 hem de F-35 sahibi olamayacağı konusunda bir kez daha katı bir tutumdaydı. Eğer S-400'leri kabul ederlerse, sadece F-35 programına değil ekonomiye yönelik sonuçlarını da kabul etmeleri gerekiyor" diye konuştu. 

Esper ve Akar'ın görüşmesine ilişkin Milli Savunma Bakanlığından da bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Türkiye ve ABD arasındaki diyaloğun sürdürülmesinin önemine değinilen görüşmede, Suriye, F-35 savaş uçağı projesi ile diğer ikili güvenlik ve savunma iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu" ifadesi yer aldı.

Rusya teslimat içim yüzde 99 hazır

Türkiye'ye S-400'lerin teslimatı konusunda Rusya'dan da bir açıklama geldi. Rusya'nın savunma sanayi şirketi Rosoboronexport'un CEO'su Alexander Mikheyev, ilk teslimatın Temmuz'da başlayacağını söyledi. Teslimat için yüzde 99 hazır olduklarını belirten Mikheyev, lojistik konusundaki sorunları çözmeye odaklandıklarını söyledi. Rosoboronexport'un CEO'su kontratı rekor bir sürede tamamlayacaklarını da dile getirdi.

Kremlin'den de yapılan açıklamada Rusya lideri Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile zirve kapsamında Pazar günü bir araya geleceği duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400'lerle ilgili son açıklamasında "S-400 meselesi, doğrudan egemenlik haklarımızla ilgili bir konudur ve bundan geri adım atmayacağız" demişti. Konunun, Erdoğan G20 Zirvesi çerçevesinde Japonya'da yapacağı temaslar sırasında gündeme gelmesi bekleniyor. Erdoğan'ın zirve kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya gelmesi bekleniyor.

Rus yapımı S-400'lerin NATO sistemleriyle uyumlu olmadığını savunan ABD, daha önce F-35 üretim programının ortakları arasında yer alan Türkiye'yi bu projeden çıkarmakla tehdit etmişti.

Ankara'ya yaptırım tehdidinde bulunan ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye'ye S-400 sisteminden vazgeçmesi için 31 Temmuz'a kadar süre tanıdı. F-35 savaş uçaklarından 100 adet almayı planlayan Türkiye'nin eğitim için ABD'ye gönderdiği pilotlara eğitimin durdurulması kararlaştırılmıştı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'AKP'de kopuşlar başladı' iddiası26 Haziran 2019 Çarşamba 13:45
  • Kaftancıoğlu montaj tweetlerle yargılanacak26 Haziran 2019 Çarşamba 13:09
  • Bahçeli: Terörist başının mektubundan siyasi bir fayda uman namerttir26 Haziran 2019 Çarşamba 13:03
  • Ayşe öğretmen beraat etti26 Haziran 2019 Çarşamba 12:37
  • Bahçeli: Teröristbaşının mektubundan medet umanlar namerttir26 Haziran 2019 Çarşamba 11:56
  • İmamoğlu’na Anadolu desteği yüzde 60’a dayandı26 Haziran 2019 Çarşamba 11:52
  • Metropoll anketi: ‘Başkanlık’ istemeyenlerin oranı iki yılda 10 puan arttı26 Haziran 2019 Çarşamba 11:43
  • Türkiye'de Askerlik 6 aya düştü, bedelli askerlik kalıcı hale geldi! | Son dakika yeni askerlik sistemi25 Haziran 2019 Salı 17:19
  • İmamoğlu kendisinin ve ailesinin mal varlığını açıkladı25 Haziran 2019 Salı 15:05
  • Yandaş Yeni Şafak yazarı Kılıçarslan: Eşim dostum iktidara destek verdiğim için bana “Salak" diyor25 Haziran 2019 Salı 14:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti