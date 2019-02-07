ABD'den sınırdışı edilmek istenen rapçi için avukat tutan Jay-Z: Rezilliğin son perdesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlere sıfır hoşgörü politikalarının kurbanlarından biri de İngiliz rapçi 21 Savage olurken devreye 'rapin kralı' girdi.

Gerçek ismi Shayaa Bin Abraham-Joseph olan 21 Savage'in ABD'ye çocukken taşınmasına rağmen vize süresi dolduğu gerekçesiyle polis operasyonuyla gözaltına alınmasına Jay-Z tepki gösterdi.

Sınırdışı edilme sürecini engellemek için avukat tutan Jay-Z, kendi Facebook sayfasından 21 Savage'in tutuklanmasının tam bir maskaralık ve rezillik olduğuna dair açıklama yayımladı.

Açıklamada İngiliz rapçinin ailesine kavuşmayı hak ettiğinin altını çizdi ki, 21 Savage'in hepsi ABD vatandaşı 3 çocuğu var.

ABD'li sanatçı, İngiliz rapçinin U tipi vize uzatma başvurusuna 4 yıldır yanıt alamadığını da aktardı.

U tipi vizeye suç olaylarının mağdurları başvuruyor. Avukatlarına 21 Savage 2013 yılında bir silahlı saldırıdan kurtuldu.

Avukatlarına göre İngiltere'den ABD'ye 1999 yılında geldiğinde 9 yaşında olan 21 Savage, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) tarafından ise 2005 yılında, yani 12 yaşındayken ülkeye girmiş ve süresi dolmuş vizeyle kalmaya devam etmiş kabul ediliyor.

Avukatlarının belgelerinin tam ve tümüyle gerçeli olmadığını kabul ettiği 26 yaşındaki rapçi, "sürelerinin çocukken dolmuş olması onun kusuru değil" savunmasını yapıyor.

Jay-Z'nin şirketi Roc Nation da vize süresini doldurmasına rağmen kalmakla suçlanan bir kişinin dava mücadelesi verirken serbest olması gerektiğine dair açıklama yaptı.

Jay-Z'den önce Cardi B, Meek Mill ve Offset gibi sanatçılar da 21 Savage'ın serbest bırakılması için çağrı yaptı.

Jay-Z'nin tuttuğu New York merkezli göç uzmanı Alex Spiro da bundan böyle savunmaya destek verecek.

TMZ'ye konuşan Spiro, 21 Savage'ın suç sicili olduğuna dair ICE'nin iddialarını reddederek "Serbest bırakılana dek durmayacağız" dedi.

ICE yetkililerinin 2014'te uyuştucu suçlamalarından yargılandığı iddiasına karşın avukatları bu kayıtların sicilinden silindiğini söylüyor.

Spiro şunları söyledi:

"Burada sözkonusu olan gözaltına alınıp ülkeden atılması gereken mahkum olmuş bir suçlu değildir, uzatma başvurusu dört yıldır muallakta tutulduğundan vizesinin süresi dolmuş bir kişiyle karşı karşıyayız, her bakımdan şahane bir insan, eğlence sektörünün bir mensubu, hakkındaki esrar suçlaması daha sonra kaldırılmış ve dosyası kapatılmış biri…"

Bu haftasonu dağıtılacak 61. Grammy Ödülleri'nde 21 Star'ın eşlik ettiği Post Malone'un müzik listelerinin tepelerine tırmanmış Rockstar şarkısı, yılın en iyi kaydı kategorisinde aday.