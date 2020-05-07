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ABD’den sonra Japonya da Covid-19 tedavisinde remdesivir kullanımını onayladı

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Japonya Covid-19 tedavisinde antiviral ilaç remdesivir kullanımına onay verdi.
ABD’den sonra Japonya da Covid-19 tedavisinde remdesivir kullanımını onayladı

İlacın geçen hafta da ABD’de kullanımına onay çıkmıştı. Gıda ve İlaç Dairesi ilaca ‘acil durum onayı‘ verdiğini duyurmuştu.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci, ilacı alan Covid-19 hastalarının ‘plasebo’ alan hastalara kıyasla yüzde 31 oranında daha hızlı iyileştiğini bildirmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dünkü basın toplantısında söz konusu ilaçtan 400 hasta için temin edildiğini, önümüzdeki günlerde kullanmayı planladıklarını söylemişti.

Çin’den ağır hastaları iyileştirmediği yönünde araştırma

Gilead Sciences adlı firmanın antiviral ilacı remdesivir, son olarak Çin’de yapılan klinik çalışmasında ağır Covid-19 hastalarını iyileştirmede başarılı olamamış; ancak çalışmanın erken sona erdirilmesi nedeniyle bulguların bir sonuca varmadığını açıklamıştı

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