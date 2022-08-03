  • BIST 2.684,46
  • Altın 1015.688
  • Dolar 17.9631
  • Euro 18.221
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAMilyonları etkiliyor! Sadece biri güvenilir çıktı

ABD’den Suudi Arabistan’a silah satışına onay

» »
ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan ve BAE’ye 5,3 milyar dolarlık yeni silah satışını onayladı.
ABD’den Suudi Arabistan’a silah satışına onay

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yeni silah satışını onayladı.

5,3 milyar dolarlık anlaşmalar kapsamında ABD, BAE'ye THAAD füze sistemi ve Suudi Arabistan'a da Patriot verecek.

Anlaşmanın ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen ay 2018’deki Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle tepkilere yol açan Suudi Arabistan ziyaretinin ardından gelmesi dikkat çekti. ABD, Ukrayna işgali nedeniyle Rusya'ya alternatif enerji kaynağı arayışıyla Suudi Arabistan'la ilişkileri düzeltmeye çalışıyor.

Biden yönetiminin, Yemen'deki savaş nedeniyle Suudi Arabistan’a uygulanan ‘saldırı amaçlı silah’ satışı yasağını kaldırmayı düşündüğü haberleri daha önce basına yansımıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD’de bir kişi piyangodan rekor para ödülü kazandı31 Temmuz 2022 Pazar 12:00
  • New York’ta maymun çiçeği nedeniyle acil durum ilan edildi30 Temmuz 2022 Cumartesi 19:10
  • ABD Kongresi, Rusya’yı terörizmden sorumlu tutuyor30 Temmuz 2022 Cumartesi 12:43
  • Hitler'in "saati" açık artırmayla 1,1 milyon dolara satıldı30 Temmuz 2022 Cumartesi 12:01
  • ABD'nin en büyük sıcak hava balonu festivali New Jersey'de başladı30 Temmuz 2022 Cumartesi 11:51
  • ABD’de bir kişi HIV’i yendi: Dördüncü ve en yaşlı hasta oldu30 Temmuz 2022 Cumartesi 11:14
  • ABD ekonomisi 7 çeyrek sonra tekrar teknik resesyonda29 Temmuz 2022 Cuma 12:39
  • Trump: Maalesef hiç kimse 11 Eylül soruşturmasında sonuna kadar gitmedi29 Temmuz 2022 Cuma 08:18
  • ABD ve Çin arasında gerilim: Dev uçak gemisi bölgede konuşlandı28 Temmuz 2022 Perşembe 20:37
  • ABD’de kürtaj yasaklandı, birçok erkek kısırlaştırma için sıraya girdi28 Temmuz 2022 Perşembe 19:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti