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ABD'den Suudlar'a şok: Kaşıkçı cinayetinden Prens Selman sorumludur

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ABD'nin BM Temsilcisi Haley: Kaşıkçı cinayetinden tümüyle Suudi Veliaht Prensi sorumludur
ABD'den Suudlar'a şok: Kaşıkçı cinayetinden Prens Selman sorumludur

ABD'nin BM Temsilciliği görevinden ayrılacağını daha önce açıklamış olan Nikki Haley, giderayak verdiği röportajda, Başkan Donald Trump ile ters düştü. Haley "Kaşıkçı cinayetinden tümüyle Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman sorumludur" dedi.

Bu yılın sonunda ABD'nin BM Temsilciliği görevini bırakacak olan Nikki Haleyi, NBC kanalının 'Today' isimli programına konuk oldu.

Kaşıkçı cinayetinden Suudi yönetiminin sorumlu olduğunu, yönetimin başında da Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın (MbS) bulunduğunu belirten Haley, "Cezasız kalmamalılar" çağrısında bulundu. Suudi yönetimiyle acilen sert bir görüşme yapılması gerektiği uyarısını yaptı.

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