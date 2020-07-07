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ABD’den tartışılacak karar

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ABD’den tartışılacak karar
ABD’den tartışılacak karar

Amerika Birleşik Devletleri’nde Harvard Üniversitesi başta olmak üzere bazı üniversitelerin gelecek akademik yılda tamamen online eğitim yapma kararı aldı.

Kararın ardından Amerika Birleşik Devletleri Sınır ve Gümrük Muhafaza Biriminden (ICE) yabancı öğrencilere ilişkin açıklama geldi.

Tamamen internet üzerinden eğitime geçen üniversitelerde okumaya hak kazanan öğrencilere yeni vize verilmeyeceğine işaret edilen açıklamada, hali hazırda ABD’de bulunan öğrencilerden de ülkeyi terk etmeleri gerektiği belirtildi.

Açıklamada, öğrencilerin yasal statülerinin korunması için bu öğrencilerin kısmen ya da tamamen yüz yüze eğitim veren diğer üniversitelere geçiş yapmaları gerektiğinin altı çizildi.

Ayrıca hem online hem de yüz yüze eğitim yapacak üniversitelerde okuyan yabancı öğrencilerin de yalnızca 1 ders ya da 3 kredi alma hakkı bulunacak.

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