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ABD’den Tartışmalı Medya Yasasını Veto Eden Polonya Liderine Teşekkür

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Hükümete muhalif yayınlarıyla bilinen TVN kanalını susturmayı hedeflediği düşünülen medya tasarı, ülkede protestolara yol açmış ve ABD'nin tepkisini çekmişti.
ABD’den Tartışmalı Medya Yasasını Veto Eden Polonya Liderine Teşekkür

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın, ülkede medyanın çoğunluk hissesinin sadece Avrupa ülkelerine ait olmasını öngören tartışmalı yasa tasarısını veto etmesi, ABD tarafından memnuniyetle karşılandı.

Duda, tasarının Polonyalılar arasında tepkiye yol açtığının farkında olduğunu ve ülkedeki iş dünyasına darbe vuracağını belirterek tasarıyı onaylamayacağını duyurdu.

Tasarının ABD'li Discovery şirketinin Polonya’nın en büyük televizyonu TVN'nin çoğunluk hissesinden vazgeçmeye zorlama ihtimali, ABD'de tepki yaratmıştı. Hükümete muhalif yayınlarıyla bilinen kanalı hedef aldığı düşünülen tasarı, başkent Varşova'da protestolara yol açmıştı.

AŞIRI SAĞCI PARTİ: HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK

Discovery şirketi yaptığı açıklamada “Bu Polonya halkı için bir zafer. Cumhurbaşkanını demokratik değerleri yanında olduğu için kutluyoruz” ifadesini kullandı.

ABD'nin Varşova'daki Maslahatgüzarı Bix Aliu da, Twitter'da Duda'ya teşekkür etti.

Tartışmalı tasarı, Duda’yı destekleyen iktidardaki aşırı sağcı Hukuk ve Adalet Partisi’nin (PiS) oylarıyla parlamentonun alt kanadı tarafından kabul edilmişti. PiS sözcüsü Anita Czerwinska, karardan hayal kırıklığı duyduklarını belirtti.

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