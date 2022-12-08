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ABD’den TikTok’a dava: Çocuklara uygun olmayan içerikler gösteriyor

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ABD'de Indiana eyaletinden TikTok'a dava açıldı. Indiana, popüler sosyal medya platformunun kullanıcılarını, çocuk güvenliği ve veri güvenliği konusunda yanılttığı için TikTok'a dava açtı.
ABD’den TikTok’a dava: Çocuklara uygun olmayan içerikler gösteriyor

TikTok son zamanlarda kullanıcıların verilerinin güvenliği ve reşit olmayan kullanıcılara sunulan içerikle ilgili şoke eden iddialarla gündemde. Indiana eyaleti suçlamalarını bir adım daha ileriye taşıyarak dava da açtı.

Indiana başsavcısı, TikTok’u Çin hükümetiyle bağları konusunda kullanıcıları yanıltmak ve reşit olmayan çocuklara uygun olmayan içerikler göstermekle suçladı.

Başsavcı Todd Rokita, şikayetinde TikTok’un, uygulamanın genç kullanıcıların erişebildiği cinsel ve uyuşturucuyla ilgili içeriğin miktarı konusunda ebeveynleri aldattığını iddia etti. Rokita; bir başka şikayette de TikTok’un, kullanıcıları, Çin hükümetinin uygulama aracılığıyla elde edilen hassas kullanıcı verilerini görüntüleme yetkisi konusunda yanlış bir şekilde yanılttığını savundu.

UYGULAMAYA YASAK GELDİ

Rokita yaptığı açıklamada, “TikTok uygulaması, kullanıcılara verdiği zararları çok iyi bilen bir şirket ve Indiana tüketicilerine salınan kötü niyetli bir tehdittir. Bu davalar ile TikTok’u Indiana yasalarını ihlal eden yanlış, aldatıcı ve yanıltıcı uygulamalarını durdurmak için zorlamayı umuyoruz” dedi.

TikTok sözcüsü Brooke Oberwetter, şirketin devam eden dava hakkında yorum yapmadığını belirtirken, “Topluluğumuzun güvenliği ve gizliliği bizim önceliğimizdir” dedi.

Son birkaç gün içinde, Maryland, Kuzey Dakota, Güney Dakota ve Teksas’ın Cumhuriyet valileri, TikTok’un hükümet cihazlarında yasaklarken, ABD Ordusu, Donanması ve İç Güvenlik ve Devlet Departmanları da uygulamanın devlet tarafından verilen cihazlarda kullanılmasını yasakladı.

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