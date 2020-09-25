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ABD'den tüm dünyayı korkutan açıklama: Virüs artık daha tehlikeli

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ABD'li bilim insanlarından korkutan koronavirüs açıklaması geldi. Yapılan açıklama sonucu koronavirüsün mutasyona uğradığı ve bulaşıcılığını artırarak daha tehlikeli bir hal aldığı ortaya çıktı.
ABD'den tüm dünyayı korkutan açıklama: Virüs artık daha tehlikeli

Koronavirüs dünya genelinde can almaya devam ederken, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyona adım adım yaklaşıyor. İkinci dalga paniği dünyanın dört bir yanını sararken, ABD'de çok çarpıcı bir araştırmanın sonuçları yayınlandı.

 

ABD'nin Houston kentindeki bilim insanları, kentteki Kovid-19 salgınında iki ayrı dönemde yayılan virüs örneklerini karşılaştırdı. Araştırmada, kentte yayılan koronavirüsün zaman içinde daha bulaşıcı hale geldiği sonucuna varıldı.

KORONAVİRÜS MUTASYONA UĞRADI

 

Araştırma, büyük bir kentte yayılan koronavirüsün iki ayrı dalga sırasındaki yapısının incelenmesi açısından bir ilk olma özelliğini taşıyor. Araştırmada, 7 milyon nüfuslu Houston'da salgının ilk patlak verdiği dönemden ve son haftalardan elde edilen 5 bin virüs genomu incelendi. Araştırmacılar, kentteki ikinci dalgada görülen virüsün neredeyse tamamının mutasyon geçirdiği sonucuna vardı.

BULAŞICILIĞI ARTTI

Buna göre, kentte son dönemde yayılan virüsün, hücrelere bağlanarak insanları enfekte etmek için kullandığı 'iğne'lerinin sayısı arttı. Araştırmacılar, kentte virüsün bu türünün hakim hale geldiğini ve bu sayede bulaşıcılığının arttığını belirtti. Bu nedenle, son dönemdeki hastaların viral yükünün ciddi oranda arttığı da aktarıldı.

Bununla birlikte, araştırmada 'virüsün bu mutasyon nedeniyle daha öldürücü hale geldiğine' dair herhangi bir bulgu elde edilmesi. Araştırmacılar, mutasyonun Kovid-19 hastalığının şiddetini artırdığına dair yeterli kanıt bulunmadığını vurguladı.

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