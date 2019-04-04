  • BIST 94.441
  • Altın 234,771
  • Dolar 5,6395
  • Euro 6,3394
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

ABD'den Türkiye açıklaması: "Yıkıcı sonuçları olabilir"

»
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye’nin kuzeyine yönelik olası bir operasyonun yıkıcı sonuçlarının olacağı ifade edildi.
ABD'den Türkiye açıklaması: "Yıkıcı sonuçları olabilir"

ABD'de Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Türkiye Suriye'nin kuzeyine bir operasyon yaparsa, sonuçları yıkıcı olur" denildi.

Yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suriye’nin kuzeyindeki süreçten memnuniyetini dile getirdiği ancak Türkiye'nin Suriye’nin kuzeyine bir operasyon düzenlemesi halinde sonuçlarının yıkıcı olacağı ifade edildi. 

Açıklamada Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemi alımına karşı çıkıldı ve Türkiye’de tutuklu bulunan Amerikalılar'ın da serbest bırakılması gerektiği belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aday olmayan muhtar sandıktan birinci çıktı03 Nisan 2019 Çarşamba 19:27
  • AKP'nin İstanbul'da itiraz ettiği ilçelerde İmamoğlu'nun oyları artıyor (YSK'nın son verileri güncel)03 Nisan 2019 Çarşamba 19:03
  • İstanbul'da 18 ilçede oylar yeniden sayılıyor, sayılan sandıkalarda İmamoğlu farkı açıyor. İşte sonuçlar03 Nisan 2019 Çarşamba 17:07
  • İstanbul'da oyların yeniden sayıldığı 7 ilçede kaç geçersiz oy var?03 Nisan 2019 Çarşamba 15:59
  • Yalova'da sandıklar yeniden sayıldı; CHP'li Salman yine önde çıktı03 Nisan 2019 Çarşamba 15:17
  • CHP’li Tanal: Çuvalların etrafında kuş uçurtmuyoruz03 Nisan 2019 Çarşamba 14:42
  • AKP'den İmamoğlu açıklaması03 Nisan 2019 Çarşamba 13:28
  • Resmi olmayan sonuçlara göre İBBB'ni kazanan İmamoğlu, "Mazbatamı istiyorum" dedi03 Nisan 2019 Çarşamba 13:27
  • İmamoğlu: Zaman kazanılıyor olabilir; İBB içerisinde neler olabileceğine dair durum ve tespitlerimiz var03 Nisan 2019 Çarşamba 12:26
  • İmamoğlu: "Dijital verileri silmek için kimlerden yardım istediklerini biliyoruz."03 Nisan 2019 Çarşamba 12:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti