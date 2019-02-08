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ABD'den Türkiye vatandaşına yaptırım

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ABD'den Türkiye vatandaşına yaptırım
ABD'den Türkiye vatandaşına yaptırım

Evren Kayakıran'ın İran'a uygulanan yaptırımları deldiği iddia ediliyor

BBC Türkçe

ABD Hazine Bakanlığı Türkiye vatandaşı iş insanı Evren Kayakıran'ın 'İran'a uygulanan yaptırımları deldiği gerekçesiyle' yaptırım uygulanan bireyler listesine alındığını açıkladı.

39 yaşındaki Evren Kayakıran, 2013 - 2015 yılları arasında Tahran yönetiminin nükleer silah programı nedeniyle İran'a uygulanan yaptırımların etrafından dolaşmakla suçlanıyor.

ABD Hazinesi'nin açıklamayla ilgili Twitter mesajında, "ABD Hazine Bakanlığı bir Türkiye vatandaşına defalarca İran'a yönelik yaptırımları deldiği gerekçesiyle ve çalışanlarına yasadışı eylemlerde bulunma talimatları verdiği için yaptırım uygulama kararı almıştır" dendi.

ABD Hazine Bakanlığı açıklamasında Kayakıran'ın 2013 yılında motor imalatçısı Elsim şirketinin başında bulunduğu ve o yıl şirketin ABD merkezli Kollmorgen şirketine satıldığı ifade ediliyor.

ABD Hazinesi, şirketin ABD'li bir şirkete satılmasıyla yaptırımlara uyma zorunluluğunun ortaya çıktığını belirtiyor ve Evren Kayakıran'ın bu gelişmeden haberdar olmasına rağmen İran ile iş yapmaya devam ettiğini söylüyor.

ABD Hazine Bakanlığı'nın açıklamasında İran'daki firmalara satılmış olan Elsim motorlarının bakım - onarımı için İran'a personel gönderildiği ancak bu personelin iş ziyareti için değil, tatil için İran'a gittiğinin söylendiği ifade ediliyor.

ABD Hazinesi bünyesindeki 'Terörizm ve Finansal İstihbarat' biriminin başındaki Sigal Mandelker, "Hazine Kayakıran'ı sadece yaptırımları bilinçli bir şekilde deldiği için değil, personeline de yaptırımları delme talimatı verip bu yasadışı faaliyetleri örtbas etmeye çalıştığı için yaptırım uyguluyor" dendi.

Evren Kayakıran, 1999 - 2016 yılları arasında Elsim şirketinin Genel Müdürü olarak görev yapmıştı.

Kayakıran ABD merkezli EMF motor şirketinde Genel Müdürlük görevini yürütüyordu.

 

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