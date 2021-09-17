ABD’den Türkiye'deki 5 kişiye El Kaide yaptırımı

ABD Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'de bulunan üçü Türk vatandaşı beş kişiye El Kaide'ye mali ve lojistik yardım sağladıkları gerekçesiyle yaptırım uygulama kararı alındığı belirtildi.

ABD Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'de bulunan üçü Türk vatandaşı beş kişiye El Kaide'ye mali ve lojistik yardım sağladıkları gerekçesiyle yaptırım uygulama kararı alındığı belirtildi.

Maliye Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi'nin (OFAC) Direktörü Andrea M. Gacki, "Bu yaptırımlar ABD'nin El Kaide'ye mali desteği kesmek konusundaki sarsılmaz kararlılığının altını çiziyor" ifadelerini kullandı. Gacki yazılı açıklamasına, "El Kaide'nin mali destek ağlarını ortaya çıkarmak ve bozmak için Türkiye dahil yabancı ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde devam etti.

Yaptırım uygulama kararının Yabancı Terör Örgütleriyle ilgili 13224 Sayılı Başkanlık Kararnamesi uyarınca alındığı kaydedildi. Bakanlık, Türkiye'de bulunan bu kişilerin ABD'nin terör örgütü listesindeki El Kaide'ye mali destekten seyahat düzenlemelerine dahil birçok alanda yardım ettiği ve El Kaide ile bağlantılı olduklarını belirtti.

Maliye Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi’nin (OFAC) yaptırım listesine alınan Türk vatandaşlarının isimleri Soner Gürleyen, Cebrail Güzel ve Nurettin Müslihan olarak açıklandı.

Listede yer alan yabancı uyruklu diğer iki kişinin isimleri Muhammad Nasr al-Din Al Ghazlani ve Majdi Salim olarak yer aldı. Bu kişilerin El Kaide'ye finansal olarak desteklemek için nakit transferi ve kuryelik yaptıkları belirtildi.