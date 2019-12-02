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ABD'den Türkiyedeki vatandaşlarına uyarı

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ABD'den Türkiyedeki vatandaşlarına uyarı
ABD'den Türkiyedeki vatandaşlarına uyarı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği,Türkiye'deki ABD vatanşlarına bir e-posta yollayarak radikal grupların saldırı olasılığının devam ettiğini hatırlattı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye’deki Amerikan vatandaşlarına e-posta üzerinden uyarı gönderdi. Mesajda tatil mevsimi sırasında Türkiye’de güvenlik önlemlerinin arttırıldığına dikkat çekiliyor.

VOA'nın haberine göre Avrupa genelinde radikal grupların saldırıları yaşanırken Türkiye’ye yönelik saldırı olasılığının da devam ettiği belirtilen mesajda, 'terör örgütü üyelerinin özellikle turistik mekanlar, alışveriş merkezleri, havalimanları, gece kulüpleri, restoranlar, ibadethaneler, otogarlar ve batılı turistlerin sık sık tercih ettikleri mekanlara yoğunlaştıkları' ifade ediliyor.

Amerika’nın Ankara Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarına kalabalık yerlere giderken dikkatli olmaları, güvenlik planlarını gözden geçirmeleri, çevrelerine sürekli olarak dikkat etmeleri ve medyadaki haber ve uyarıları takip etmeleri uyarısında bulunuyor.

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